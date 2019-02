Hun kæmpede i Rio, hun brækker knogler for Danmark, hun træner i Schweiz – og hun drømmer om Tokyo

Tårer og fortvivelse. Sådan var bmx-køreren Simone Tetsche Christensens afsked med de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016.

Hun styrtede i semifinalen og kom derfor ikke til at køre om den medalje, hun havde håbet sådan på. Siden da er det gået op og ned, heldigvis mest op – og derfor håber den 25-årige cykelrytter fra den jyske osteby Mammen på OL-revanche i Tokyo næste år.

Simone Tetsche har tilbragt flere uger i et indendørs træningsanlæg i Manchester, og i marts er hun ’hjemme’ i Aigle i Schweiz, hvor hun er tilknyttet den internationale cykelunion, UCI’s, træningsfaciliteter for bmx, banecykling og mountainbike.

BLÅ BOG Simone Tetsche Christensen Født 10. februar 1994 i Bjerringbro og opvokset i Mammen

Bmx-cykelrytter

Student fra Bjerringbro Gymnasium

Bachelorgrad i medicin i Århus, har orlov fra lægestudiet

2014: EM-bronze

2015: Guld ved European Games, sølv ved EM, bronze ved VM

2016: OL-semifinalist i Rio

2017: EM-bronze, nr. 3 på verdensranglisten

2018: EM-sølv

Vis mere

Sammen med en række andre ryttere trænes danskeren af den tidligere engelske bmx-verdensmester Liam Phillips. Og målet for alle er OL i Tokyo.

»2017 var et ret godt år resultatmæssigt. Jeg fik EM-bronze, jeg sluttede som nr. 3 i World Cuppen og endte på en 3.-plads på verdensranglisten«, fortæller Simone Tetsche, der var Årets Fund i dansk idræt i 2015, kåret af Politiken, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

»Men 2018 blev en helt anden sæson. Jeg døjede med en lårskade i måneder i vinterforberedelsen, blev opereret, mistede grundstyrke og gik glip af de første løb. Ydermere blev det til en hjernerystelse i et World Cup-løb. Det blev dog til en 5.-plads ved VM, hvilket jeg var glad for – derimod var jeg skuffet over sølv ved EM. Jeg var endelig godt kørende, følte også, at jeg var stærk nok til at komme øverst på podiet, men jeg kunne ikke slå den hollandske verdensmester, Laura Smulders«.

Sæsonen sluttede med to finalepladser i World Cuppen, og hun fik også taget en bachelor i medicin. Så 2018 sluttede bedre, end året begyndte.

Foto: Jens Dresling OL i Rio 2016, semifinale: Simone Tetsche Christensen, der måtte udgå efter et styrt i sidste heat.

OL i Rio 2016, semifinale: Simone Tetsche Christensen, der måtte udgå efter et styrt i sidste heat. Foto: Jens Dresling

I de seneste par år må du have høstet en del erfaring. Hvor meget bedre vil du mene, du er blevet?

»Ja, jeg har fået mere erfaring, især 2018 har været et lærerigt år. Det har givet mig endnu mere blod på tanden for at slå de allerbedste og komme øverst på podiet. Siden august har jeg været fuldtidsatlet i Schweiz, jeg har orlov fra lægestudiet, og jeg har fået en ny, inspirerende træner. Det har alt sammen givet mig mere, end jeg havde regnet med, og jeg er sikker på, at det vil bringe mig endnu tættere på at blive den bedste«.

Allerede i Rio sagde du – efter skuffelsen – at du ville med til Tokyo og gøre det bedre. Er det stadig dit mål, måske dit største?

»Ja, OL er stadig det store mål. Men inden da har jeg flere mål, jeg gerne vil nå, så det er ikke sådan, at jeg allerede har tankerne i Tokyo. Det handler jo om at bygge på og bygge på, og det gøres ved hver eneste træning og i de løb, jeg skal køre inden. Jeg skal langsomt stabilisere mig i toppen, så jeg kan tage til Tokyo med en masse selvtillid«, lyder fra Simone Tetsche Christensen – der i karrierens løb har brækket flere end 10 knogler.

Hvad fortventer du af 2019-sæsonen, er der noget særligt, du sætter næsen op efter?

»Jeg skal ’tilbage’ i toppen efter det turbulente 2018. Ja, jeg skal højere op, end jeg var i 2017 – og jeg tror, de store forandringer i mit liv vil give mig lige det ekstra, der skal til. Jeg skal meget gerne have en god start på sæsonen, og så satser jeg på medaljer til Danmark ved både EM og VM. Og så er det sådan, at 2019 gerne skal blive året for min første World Cup-sejr«.