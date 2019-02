Eftertragtet: Kasper Hjulmand føler sig heldig i en mærkelig fodboldverden

FCN-træneren ved endnu ikke, hvor han skal hen i næste sæson. Ambitionen er at vinde trofæer og træne de allerbedste spillere. Han var forundret over, at han ikke kom til Anderlecht og taler om at opføre sig ordentligt i en branche, hvor bagsiden er, at der nogle steder hersker en flosset moral, vennetjenester og lokumsaftaler.

Kasper Hjulmand regnede med, at han skulle til Anderlecht. Men det blev ikke til noget. Han er flittigt nævnt som ny Brøndby-træner, men er stadig i FC Nordsjælland og gør sit arbejde færdigt, inden han stopper ved kontraktudløbet til sommer.

»Og jeg er helt ærlig over for dig, når jeg siger, at jeg ikke ved, hvad jeg skal i næste sæson«.

»Men der er muligheder. Jeg føler mig heldig. Og mon ikke tingene falder på plads …«, tilføjer han.

»Jeg har følt, at tiden for mig nu er at søge nye udfordringer som træner og som menneske. Jeg kan lide udfordringer og at springe ud på dybt vand. En anden type udfordringer end dem, jeg har, hvor jeg er nu. Jeg vil udfordres for at blive en bedre træner«.

Har du en ønskeklub, du kunne tænke dig at komme til? Et bestemt land, en bestemt liga?

»Grundlæggende er mine ambitioner at vinde trofæer og træne de bedste spillere. De dygtigste spillere afgør meget, hvordan man kan, og hvordan der skal spilles. Jeg har mine ideer og tanker, og med de bedste spillere kan jeg komme hurtigst af med ideerne, få dem ud af kroppen. Det vil gå hurtigere med at udvikle og udføre spillet med et hold med topspillere – og vinde noget. Det er det at spille godt og vinde trofæer, der driver mig«, siger Kasper Hjulmand.

Som sagt udelukker jeg ikke noget. Men vi har en landstræner, der gør det fremragende, og lige nu tænker jeg ikke på, at jeg skal ansættes i et forbund Kasper Hjulmand

Han blev dansk mester med FCN i 2012, havde forinden som assisterende træner for Morten Wieghorst været med til at vinde pokalturneringen to gange. I 2013 førte han Farum-holdet til sølv og i sidste sæson til en bronzeplacering i Superligaen.

Landstrænerspekulationer

Det mest sandsynlige synes at være, at Kasper Hjulmand hverken skal være træner i en anden dansk klub eller i en klub i Skandinavien. Han udelukker dog ikke noget, bemærker han, mens han nu koncentrerer han sig om FC Nordsjælland. Han føler sig ikke i tidsnød.

»Et halvt år i fodbold er lang tid. Jeg har fuldt fokus på hver eneste træning og hver eneste kamp med mit FCN-hold. Selvfølgelig tænker jeg af og til på, hvad der kan og skal ske. Og pludselig kan det gå hurtigt. Jeg er i en situation, som jeg har været før. Jeg blev enig med FCN om at stoppe samarbejdet et år før tid i min første periode som cheftræner. I foråret 2014 kom Mainz 05 så med et tilbud, og jeg skulle svare ja eller nej i løbet af 14 dage«.

Burde DBU overveje at ansætte Kasper Hjulmand, 46, som U21-landstræner og afløser for Niels Frederiksen, der stopper efter EM-slutrunden til sommer, og gøre Hjulmand klar til at træde ind som Åge Hareides efterfølger, når nordmanden stopper med at have ansvaret for A-landsholdet? De tanker er blevet luftet i nogle kredse.

»Som sagt udelukker jeg ikke noget. Men vi har en landstræner, der gør det fremragende, og lige nu tænker jeg ikke på, at jeg skal ansættes i et forbund«, siger Hjulmand.