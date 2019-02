Breakdance tager springet fra gaderne i Bronx til de hellige olympiske haller

Fakta

OL 2024

Arrangørerne af de olympiske lege i Paris i 2024 har indstillet til Den Internationale Olympiske Komité, at fire nye sportsgrene kommer på programmet.

Breakdance

To konkurrencer. En for mænd og en for kvinder med hver 16 deltagere.

Skateboard

Fire konkurrencer. To for mænd og to for kvinder med i alt 96 deltagere ligeligt fordelt mellem de to køn.

Sportsklatring

Fire konkurrencer. To for mænd og to for kvinder med i alt 36 deltagere ligeligt fordelt mellem de to køn.

Surfing

To konkurrencer. En for mænd og en for kvinder med hver 24 deltagere.

