Ungdoms-OL er arnested for fremtidens discipliner: »Det ville være svært at introducere breakdancing direkte til de voksnes OL«

»Disciplinerne til OL i Tokyo i 2020 er allerede fastlagt, det blev de allerede for to år siden. Men man er i gang med at beslutte, hvilke discipliner der skal med til Paris i 2024, og der kan nogle af de ting, vi har set her i Buenos Aires godt vinde indpas. Nogle gange skal der mere end et ungdoms-OL til, før disciplinerne bryder igennem, og så er vi henne ved Los Angelses i 2028«, siger han, men indrømmer dog, at lige netop breakdancing formentlig også er indført, fordi det netop er ungdoms-OL, og arrangørerne gerne vil lokke så mange unge publikummer til, som muligt.

»Der ingen tvivl om, at det har været indfaldsvinklen. Det ville være svært at introducere breakdancing direkte til de voksnes OL, det ville nok være for grænseoverskridende. Men når det nu viser sig at fungere godt her, og at folk er glade for det, kan det jo godt være, at det trænger igennem«, siger han.

Og der er altså tidligere eksempler på, at idrætter introduceret til de unges OL har fungeret så godt, at de også er blevet en disciplin ved senior-OL. 3 mod 3 basketball blev introduceret ved ungdoms-OL i Singapore i 2010 og er siden blevet en fast disciplin ved de unges arrangement. Og da komitéen besluttede sig for, hvilke idrætsgrene, der skulle med til OL i Tokyo i 2020, fik sporten chancen.

Eksperimenternes tid

Udover at introducere nye discipliner, er ungdoms-OL også et sted for eksperimenterne. Derfor er de forskellige discipliner inden for cykelsport, der finder sted i disse dage, slået sammen. Det betyder, at de fire danske cykelryttere, der lige nu er i Argentina, allesammen skal ud og køre på landeveje, banecykling og mountainbike.

»Det er igen for at prøve noget nyt, og IOC har presset på og opfordret forbundene til at prøve at have mænd og kvinder side om side og lave nogle fælles discipliner. Det er klart, at det stiller krav til, at man både skal forberede sig på en anden måde og gennemføre konkurrencerne på en anden måde, end man er vant til. Men vi oplever, at der er nogle idrætsudøvere, som er gode til at klare sig i forskellige discipliner, og derfor er det jo meget sjovt at teste det af her«, siger Niels Nygaard.