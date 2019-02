Norsk kvinde deklasserer feltet i historisk magtdemonstration

Direkte sport i tv Lørdag 23. februar

Skisport. Norske Therese Johaug var mere end suveræn, da hun vandt sin første VM-medalje i fire år ved at pulverisere konkurrenterne i langrendssporets 15 km lange skiatlon. Johaug, der har afsonet en længere dopingkarantæne, førte med 24 sekunder efter 7,5 km klassisk og udbyggede efter ski-skiftet føringen til voldsomme 57 sekunder i fri teknik. »Jeg havde virkelig gode ski og følte mig flyvende«, siger Therese Johaug. Ingvild Østberg sørgede for norsk dobbeltsejr i Seefeld i Østrig, da hun henviste russeren Natalia Neprjajeva i spurten om sølvet. Therese Johaugs sejr er alletiders mest suveræne i et VM-løb i skiatlon, hvor Marit Bjørgens sejr på 7,5 sekunder fra 2011 nu ligefrem fremstår som marginal.

Atletik. Maratonstjernen Henrik Jørgensen, der døde 26. januar som 57-årig af hjertestop under en løbetur på Bornholm, blev lørdag hyldet ved et mindeløb i København. Her mødte ca. 2.000 løbere frem, fortæller løbskoordinator Henrik Them til Ritzau. »Henriks kendetegn var at løbe med pandebånd, så alle løberne har løbet med pandebånd. Langt de fleste har hvidt pandebånd, mens der har også været mulighed for at løbe med grønt, gult og rødt pandebånd«, siger Henrik Them.

Fodbold. For bare 8 måneder siden var den 23-årige polak Krzysztof Piatek i den middelmådige klub KS Cracovia i hjemlandet. Så kom han til Serie A i Italien og hamrede 19 mål ind i 21 kampe i første halvdel af sæsonen for Genoa. Det fik AC Milan til at spendere 270 millioner kroner på ham for en lille måned siden, og siden skiftet til storklubben er Krzysztof Piatek bare fortsat som regulær målmaskine. Fredag åbnede han scoringen i Milans 3-0-sejr over Empoli, og med 7 mål i sine 6 første kampe for Milan ligner han manden, der kan sparke Milan tilbage i Champions League, hvor holdet senest var med for 5 år siden.

Skisport. Den olympiske styrtløbsmester Sofia Goggia sikrede sig lørdag sæsonens første sejr, da hun i Crans Montana i Schweiz henviste den lokale Joana Hählen og østrigeren Nicole Schmidhofer til de nedre trin på podiet. Italienske Goggia kørte i tiden 1.29,77 og var dermed eneste kvinde under halvandet minut.

Fodbold. Sønderjyske-træner Glen Riddersholm kan stå foran en disciplinærsag efter nederlaget på 3-0 i Aalborg til AaB fredag aften. Riddersholm var flere gange i overhedet verbal kontrakt med dommerne. »Fjerdedommeren kom og rev i mig for at sige, at man skal tale pænt. Men det er svært, når dommeren ikke vil se én i øjnene og opsøge noget, der ligner dialog«, siger Riddersholm til Ritzau. Glen Riddersholm kritiserede også dommer Sandi Putros uddeling af 6 gule kort til sønderjyderne samt det straffespark, der udløste AaB’s 1-0-føring efter en lille halv times spil.

Skisport. Et kraftigt snevejr tvang lørdag Det Internationale Skiforbund (FIS) til at aflyse mændenes World Cup-konkurrence i super-G i bulgarske Bansko.

Atletik. For anden gang på to uger har Benjamin Lobo sat dansk indendørsrekord på 200 meter. I Arkansas i USA fik den 21-årige barberet yderligere 0,01 sekund af bedstetiden, der nu lyder på 20,97 sekunder.

Ishockey. Efter en skadespause på mere end halvanden måned vendte Nikolaj Ehlers tilbage med stil til NHL. Ehlers scorede efter bare 56 sekunder det første mål for Winnipeg og grundlagde dermed 6-3-sejren på udebane mover Las Vegas. Ehlers har nu scoret 16 gange i denne sæson. Oliver Bjorkstrand kom også på tavlen, da han satte den sidste scoring ind i Columbus’ 3-0-sejr mod Ottawa.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen ligger fortsat i top-10 på Bonville Golf Resort i Australien. Madsen er 9’er med fire slag op til den førende svensker Madelene Sagström og Larsen er yderligere et slag efter.