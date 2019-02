Vendsyssels 4-1-sejr på point over FCK vækker stor glæde i det midtjyske

FCK’ERNE NYDER, AT de ikke mere som i efteråret spiller kamp for hver 4,4 dag. Nu kan de forberede sig bedre teknisk og taktisk og se flere videoer. Måske havde Ståle Solbakkens mænd set skrækbilleder fra nederlagskampen mod Vendssyssel FF i september inden revancheopgøret i Parken. Dér jagtede Dame N’Doye tre point og en scoring, som kunne gøre ham til udlændingen med flest superliga-mål, i så fald 75.

Det lykkes ikke for senegaleseren i et dramatisk opgør, hvor favoritterne var i gavehumør og måtte nøjes med 1-1. En kæmpeoverraskelse og en stor glæde for FCM. FCK lavede straffespark, som Sander Fischer brændte ved 0-0, og målmand Jesse Joronen tabte bolden, så Moses Opondo kunne bringe gæsterne på 1-0. Michael Tørnes var god i Vendssyssel-målet. Men Opondo blev vist ud, og FCK’erne dominerede 11 mod 10 mod et hold, der fightede forbilledligt.Vintergræsset foran gæsternes mål blev godt slidt under FCK’s pres, der kun førte til Falks udligning.

Nu er FCK kun et enkelt point foran FC Midtjylland, og det er bemærkelsesværdigt, at oprykkerne fra Hjørring har fået fire point, FCK kun et i de indbyrdes opgør i grundspillet i den bedste fodboldrække.

















FC MIDTJYLLAND VISTE mental og fysisk styrke i 2-1-opgøret i Aarhus, hvor tre stærke krigere i det centrale forsvar, Kian Hansen, Erik Sviatchenko og Alexander Scholz, lukkede dygtigt af foran Jesper Hansens mål. Selv om FCM var ni mod 11 i en snes minutter, kom AGF’erne ikke for alvor til afslutninger, der kunne true gæsternes sejr. Det er nyttigt, at midtjyderne bruger træningstid til at forberede sig på ekstreme situationer, som opstod i søndags. De øver sig i at forsvare med fem mand i bagkæden, og derfor kunne de i en 5-2-1-formation tage godt imod aarhusianerne uden at gå i panik.





PAUL ONUACHU var ærgerlig, Marc Dal Hende bad selv om et gult kort nummer to. Dumt. Nu er de i karantæne, når FCN kommer. Så skal den store kvalitet og bredde i truppen stå sin prøve mod et hold, der under Kasper Hjulmand imponerer, når han i kampene laver taktiske ændringer. Fra 3-4-3 til 4-3-3 og tilbage igen i Vejle. Hjulmand har både en lille plan B og C parat, hvis han skulle blive træner i Brøndby, der jo havde en mand, Zorniger, som skiltede med og var lidt stolt over, at han kun havde en plan A.

Den ene assisterende FCM-træner, Kristian Bach Bak, blev også bortvist. Han er mere temperamentsfuld end kollega Brian Priske, der også har været i trænerstaben i FCK, har spillet 24 A-landskampe og samlet erfaring i AC Horsens, Aarhus Fremad, AaB, KRC Genk, Portsmouth, Club Brugge, Vejle BK og IK Start. Brian Priske må være på den liste, DBU har over emner til jobbet som ny U21-landstræner.

PETER SØRENSEN FIK en perfekt debut som Hobro-træner med 2-0-sejren over Esbjerg. Afløseren for den fyrede Allan Kuhn ændrede til en 4-4-2-formation fra start. Klogt. Man forstår, at Kuhn faktisk havde forberedt at gøre det samme og prøvede det i anden halvleg mod FCN i forrige runde. Som den tidligere superligatræner Viggo Jensen sagde, når han blev spurgt om, hvorfor han altid spillede med to helt fremme: Fordi jeg vil have to angribere i nærheden af modstandernes mål. Én er for lidt. To er dobbelt så godt.

Sidste sæsons topscorer Pål Alexander Kirkevold viste i Kuhns sidste kamp, at han i form, og da nordmanden fik sin landsmand Julian Kristoffersen ved sin side i front, kunne Hobro med en fin holdindsats vinde for første gang i syv kampe.