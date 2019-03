Sportsblik: Hip hurra for ’Lange-John’ og de gamle danske fodboldkvinder

MAN KAN DA GODT MENE, at der er for få kvindelige spillere på listen, nemlig bare to: Lone Smidt Nielsen, der er kåret til århundredets bedste kvindelige spiller, og så Susanne Augustesen, der var den helt store stjerne, da kvindelandsholdet vandt det uofficielle VM tilbage i 1971.

Chefredaktør på Midtjyllands Avis Hans Krabbe, der også er tidligere fodboldkommentator, hører til dem, der synes, at dansk kvindefodbold er en overset vare.

Det har han skrevet en bog om, en aldeles fremragende bog, der virkelig taler til historiehjertet – og en bog, som bør vinde en eller anden pris. For det hører til sjældenhederne, at nogen vil investere hundredvis af arbejdstimer i en bog, som groft sagt kun henvender sig til nørder, og som aldrig har en chance for at ramme bestsellerlisten.

Hans Krabbes bog hedder ’Den glemte triumf’, og udgangspunktet for de 269 sider med et enestående billedvalg er netop det verdensmesterskab, som Susanne Augustesen var med til at vinde i 71 i Mexico City foran 112.000 tilskuere. Og jeg gentager: 112.000!

SPILLERNE FRA DENGANG er, måske med undtagelse af Augustesen, gledet aldeles ud i glemslen.

Intet navn fra verdensmestrene huskes, ingen aner det mindste om, hvad der er blevet af disse spillere, der lagde fundamentet for dansk kvindefodbold, som nu tæller over 62.000 spillere. Og det er flere end antallet af kvinder, der spiller håndbold og badminton.

Men i Krabbes bog får de glemte spillere både 2018-kroppe og taletid. Og vi læsere får nogle herlige fortællinger om dem, der traf et andet sportsvalg end det ’sædvanlige’, gik forrest og trodsede alle fordomme – som denne fra østrigeren Rudi Strittich, der dengang var en alt andet end succesrig landstræner for det mandlige landshold:

»Deres forsøg på at spille fodbold er al ære og respekt værd. Men de lærer det aldrig. Fodbold er ikke for piger. Det er de slet ikke skabt til. De kan ikke skabe drama«.