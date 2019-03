»Hvis man bliver taget for bloddoping ved et normalt tjek, er man virkelig et fjols« 

Max Hauke og Dominik Baldauf indstiller deres sportskarrierer efter at have indrømmet bloddoping. Tidligere dopingdømt landsmand afviser, at have skaffe kontakt til tysk dopinglæge.

I den tysk-østrigske ’Operation Aderlass’ er whistlebloweren Johannes Dürr ikke længere i politiets varetægt. Langrendsløberen Dürr, der tidligere i karrieren er dømt for brug af epo, er ifølge østrigske medier dog fortsat i søgelyset hos de østrigske myndigheder for brud på landets antidopinglove.

Blandt andet skal Johannes Dürr selv have været storkunde hos den i Tyskland varetægtsfængslede dopinglæge Mark Schmidt - også op til sit planlagte comeback i denne sæson. Johannes Dürr nægter ifølge Kronen Zeitung dog at have tilskyndet andre atleter til at gøre brug af Schmidts ydelser. Flere dopingsyndere peger dog på Dürr som bindeled til den tyske læge.

Samtidigt fortæller den østrigske verdensklasseskiskytte Simon Eder til avisen Die Presse, at han for noget tid siden blev tilbudt doping og derefter gik til kriminalpolitiet.

»Så blev jeg indkaldt til en afhøring og vidnede«, siger Eder, der fra torsdag jagter medaljer ved VM i svenske Österssund.

Et ufrivilligt morsomt indslag i hele affæren, der med Johannes Dürr har afsløret ni atleter som kunder hos Mark Schmidt, er avisen Kronen Zeitungs dobbeltinterview med dopingsynderne

Max Hauke og Dominik Baldauf, der blev taget ved ski-VM i sidste uge.

Duoen fortæller, at de hver især har besluttet sig for at indstille de aktive karrierer som 26-årige.

Hvad skal fremtiden så bringe?

»Jeg ved, det lyder komisk, men jeg vil faktisk gerne læse medicin«, lyder det fra Max Hauke, der for en uge siden blev taget på fersk gerning med nålen i armen, mens han bloddopede sig.

Max Hauke og Dominik Baldauf er begge i gang med grunduddannelsen hos det østrigske politi.

»Jeg håber, at jeg trods de ting, der er sket, kan fortsætte på politiskolen. Det er nemlig min drøm at blive kriminalbetjent og opklare store sager og mysterier«, siger Dominik Baldauf, der også fortæller, at det var Johannes Dürr, der rådede ham og Hauke til at tage kontakt til lægen i Erfurt, hvis de ville have mere fart i langrendssporet.

Max Hauke og Dominik Baldauf forklarer endvidere, at dopingen hos doktor Schmidt var ekstremt velorganiseret. Kommunikationen foregik via mobiler med taletidskort. Når der var tid til frisk blod stod en Schmidt-medarbejder klar med nåle og udstyr på et nærtliggende hotel.

Dopingkontrollen ved konkurrencer betragter duoen som værende til grin. Det ene gang, Dominik Baldauf blev testet, var prøven – selvfølgelig, forsikrer han – negativ.

»Det er rigeligt, at drikke et glas saltvand. Derved bliver blodet så meget fortyndet, at værdierne bliver normale. Hvis man bliver taget for bloddoping ved et normalt tjek, er man virkelig et fjols«.