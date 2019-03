Ny anholdelse mudrer billedet i stor dopingsag

Sidste uges slag mod dopingsyndere i skisport og nu også cykling fortsætter med at lave ringe i vandet. Seks dage efter myndighederne slog til i ’Operation Aderlass’ (åreladning) ved ski-VM i østrigske Seefeld og i den tyske by Erfurt, hvor et dopingnetværk er centreret omkring lægen Mark Schmidt, er otte atleter gået til bekendelse.

Den 34-årig estisk langrendsløber Algo Kärps angren mandag aften går formentlig hurtigt i glemmebogen. Det gør tirsdagens anholdelse af østrigeren Johannes Dürr næppe. For Dürr spiller muligvis en dobbeltrolle i sagen, som dopingformidler og whistleblower.

Langrendsløberen Johannes Dürr blev i 2014 testet dopingpositiv for epo under vinter-OL i Sotji i 2014 og var ifølge en pressemeddelelse fra statsadvokaten i Innsbruck manden, der bragte de tyske og østrigske myndigheder på sporet af dopinglægen med en lang række udtalelser, han kom med i en tysk tv-dokumentar for få måneder siden.

»Som led i efterforskningen er der nu også rettet mistanke mod en langrendsløber, der tidligere i forløbet sendte den tyske efterforskning i retning af lægen fra Erfurt«, lyder det fra Innsbruck, hvor myndighederne kan tilbageholde Dürr frem til torsdag middag, hvor han senest skal løslades eller begæres varetægtsfængslet.

Johannes Dürr er siden ’Operation Aderlass’ i onsdags blevet kritiseret og inkrimineret af chefen i Det Østrigske Skiforbund (ÖSV), Peter Schröcksnadel.

»Det er allerede bekræftet, at det var hr. Dürr, der i sin tid bragte de to unge atleter til den tyske læge«, sagde Peter Schröcksnadel til tv-stationen ORF i søndags.

De to unge atleter Peter Schröcksnadel refererer til, er Max Hauke og Markus Baldauf – den østrigske langrendsduo, der var blandt de første fem anholdte i sagen og siden har tilstået.

Yderligere tre langrendsløbere og to cykelryttere, østrigerne Stefan Denifl og Georg Preidler, har indrømmet at have fået præstationsfremmende bloddopingbehandlinger hos den fængslede læge.

Mange bruger bloddoping

Georg Preidler, der hævder, at han kun har fået tappet blod to gange i 2018, men aldrig fået det ført tilbage i kroppen, siger, at det var Mark Schmidt, der tog kontakt til ham og tilbød ydelser – ikke omvendt.

»Man træner dag ud og dag ind, men kommer aldrig først over målstregen. På et tidspunkt vil man noget mere. Bloddoping er der ikke store omkostninger ved. De kommer til én og ordner sagerne«, forklarer Preidler ifølge Kronen Zeitung. Preidler kan ifølge de tyske myndigheder kan have betalt op til 15.000 euro (112.000 kr.) for en ’sæsonpakke’.

Preidler forventer flere afsløringer.

»Jeg kan forestille mig, at der kommer et internationalt jordskælv«, siger han.

Georg Preidlers analyse bakkes op af meldinger fra den tyske del af efterforskningen. Beviserne er nærmest enorme.

»Det er endnu for tidligt at gøre status, men der har været sager med noget dårligere bevismateriale. Faktisk er beviserne overvældende«, siger ledende statsadvokat Kai Gräber til Frankfurter Allgemeine.

Gräber skal ifølge en østrigsk dopingkender dog ikke glæde sig for tidligt.

Manden med centrifugen

Stefan Matschiner, der har haft en betinget fængselsdom for at drive illegal blodplasma-virksomhed og gennem denne forsynede talrige topidrætsfolk med blod, der fik en tur gennem en nu famøs blodcentrifuge, siger, at Mark Schmidt næppe har haft mere end et par håndfulde klienter.

»Hvis de oplyste antal beslaglagte blodposer er 40, siger min erfaring mig, at lægen højest kan have forsynet 10 atleter«, siger Matschiner til Stuttgarter Zeitung.