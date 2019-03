Tilskuer slår Aston Villas anfører ned midt under lokalopgør

Fodbold. Aston Villa-anføreren Jack Grealish blev overfaldet og slået til jorden af en tilskuer midt under lokalopgøret mod Birmingham i Championship. Tilskueren forcerede barrieren og angreb 23-årige Grealish bagfra, inden han blev overmandet af spillere fra begge hold samt tililende stewards, der ekskorterede den kasketklædte tilskuer ud af banen, mens han sendte fingerkys ud mod tribunerne. Tilskueren blev anholdt og Grealish var ikke mere medtaget, end at han kunne fortsætte opgøret mellem nummer 9 og 13 i den næstbedste række.

Golf. En effektfuld afslutning med tre birdies - lige som i hans anden runde - og en runde i 67 slag bragte Jeff Winther frem til en slutplacering som nummer 14 i en usædvanlig tæt European Tour-turnering, Qatar Masters. Sydafrikaneren Juston Harding vandt godt nok med 2 slag, men ikke færre end 9 spillere delte andenpladsen, og Jeff Winther var blot 4 slag efter vinderen. Thomas Bjørn avancerede også med en sidste runde i 70 slag, der resulterede i en 42.-plads.

Fodbold. En tweet med antisemitiske undertoner vedrørende en kamp i den tyske 2. Bundesliga har udløst reaktioner fra både Union Berlins præsident og Israels ambassadør i Tyskland. Da Unions israelske anfører, Almog Cohen, blev udvist i anden halvleg, skrev en Union Berlin-fan, at han skulle »forsvinde ind i kammeret«. FC Union-præsident Dirk Zingler siger til AFP, at han skammer sig over fanreaktionen. »FC Union står for humanisme og demokratiske værdier. Alle, der ikke deler disse værdier, hører ikke til i vores klub eller på vores stadion«, siger Zingler. Også fra den israelske ambassadør er der fordømmelse af tweetet. »Almog, du vil aldrig være alene«, skriver Jeremy Issacharoff blandt andet på twitter.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix Med sine 2 mål mod Wolfsburg er Robert Lewandowski øverst på topscorerlisten i Bundesligaen med 17 mål.

Fodbold. Robert Lewandowskis 2 mål mod Wolfsburg bidrog ikke kun til Bayerns 6-0-sejr og førstepladsen i Bundesligaen. Det gjorde også den 30-årige polak til rekordholder. Lewandowski er med sine 197 mål nu den mest scorende udlænding i Bundesligaen. Dermed mistede Claudio Pizarro den ene af de to rekorder, han har sat i denne sæson. Først blev han med sine 40 år den ældste målscorer i Bundesligaen, hvorefter han med sit mål nummer 195 blev den mest scorende udlænding, hvilket Lewandowski nu har overgået. »Det er noget særligt, og jeg er meget stolt over, hvad jeg har opnået. Claudio (Pizarro, red.) spiller stadig, så det er en duel«, siger Lewandowski til Bayern Münchens hjemmeside.

Atletik. Benjamin Lobo Vedel satte for fjerde gang i år en dansk rekord, da den 21-årige aalborgenser afsluttede indendørssæsonen med at løbe 400 meter ved NCAA, de amerikanske universitetsmesterskaber, i Birmingham Alabama. Med 46,07 sekund var Benjamin Lobo Vedel 4 hundrededele hurtigere end sin seneste rekord for to uger siden, Han blev nummer 7 ved stævnet, men er nummer tre på årets europæiske rangliste.