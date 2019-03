Sevilla fyrer træneren efter nyt nederlag og Kjærs komiske selvmål

Sport i dag Direkte sport i tv TV 2 15.10 Cykling: Paris-Nice, 6. etape TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Herning-Aalborg 22.05 Motorsport: Endurance-VM, USA 05.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3 Sport 12.00 Fodbold: Champions League-lodtrækning 19.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) 03.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 20.30 Fodbold: Gladbach-Freiburg 00.05 Ishockey: Toronto-Philadelphia Eurosport 1 12.00 Fodbold: Champions League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning 15.15 Cykling: Paris-Nice, 6. etape 17.15 Skihop: World Cup 20.45 Motorsport: Endurance-VM, USA Eurosport 2 13.45 Cykling: Tirreno-Adriatico 18.00 Golf: The Players Championship Vis mere

Fodbold. 2019 har været et elendigt år for den spanske klub Sevilla. Torsdag aften kulminerede nedturen i 119. minut af Europa League-mødet med Slavia Prag, da den danske landsholdsanfører Simon Kjær på komisk facon scorede til 4-3 i eget net og dermed beseglede sin klubs europæiske skæbne. For træner Pablo Machin fik nederlaget også personlige konsekvenser. Han blev nemlig fyret. Sportsdirektør og tidligere træner Joaquin Caparros overtager, og har som opgave at tilbageerobre den top-4-plads i La Liga, som Sevilla for bare et par måneder siden sad tungt på. Nu er Sevilla nummer 6 med henholdsvis 5 og 4 point op til upåagtede Getafe og Alaves.

Tennis. Det blot 16-årige stortalent Clara Tauson har med en sejr over polske Magdalena Frech i tre sæt spillet sig i semifinalen ved en IFF-turnering i Kina. Med cifrene 7-5, 0-6, 6-3 lykkedes det danskeren at knække sin fem år ældre modstander. I semifinalen møder hun den 29-årige hjemmebanefavorit Jia-Jing Lu. Det er anden gang på to uger, at Clara Tauson når til semifinalen ved en seniorturnering.

Fodbold. Fifa-præsident Gianni Infantinos hede drøm om et klub-VM med 24 deltagende mandskaber fra 2021 skal have kunstigt åndedræt allerede inden fødslen. European Club Association (ECA), der repræsenterer 232 klubber i Europa, har ifølge AP i et personligt brev meddelt Fifa-præsidenten, at deres medlemmer ikke ønsker at deltage. Det er en i forvejen overophedet kampkalender, der har fået ECA til at sige nej.

Bordtennis. Det internationale bordtennisforbund, ITTF, har i dag suspenderet deres tidligere præsident Adham Sharara fra alle aktiviteter, der har nogen forbindelse til forbundet, i fire år. Det skriver ITTF i en pressemeddelelse. Beslutningen kommer som følge af en efterforskning, som har konkluderet, at den tidligere præsident har ageret upassende med de af forbundets formuer, han blev betroet, og dermed skadet bordtennisforbundets interesser. Canadiske Adham Sharara var præsident fra 1999 til 2014.

Fodbold. For anden dag i træk er der en dansk kontraktforlængelse i RB Leipzig. Torsdag blev landsholdsangriberen Yussuf Poulsen belønnet for sit gode spil ved at få ny kontrakt, mens den bare 18-årige midtbanespiller Mads Bidstrup i dag skrev under på en kontrakt med storklubben frem til sommeren 2023. Det skriver klubben, der i øjeblikket er nummer tre i Bundesligaen, på sin hjemmeside. Mads Bidstrup kom til klubben fra FC København i januar sidste år for en sum i omegnen af 45 millioner kroner. Bidstrup har fortsat sin debut på førsteholdet til gode, men gør sig lige nu gældende på klubbens U19-hold.

Formel 1. Styrkeforholdet i Formel 1 ser ikke ud til at have ændret sig markant op til den kommende sæson. I hvert fald ikke set ud fra de to første træninger i Australien, hvor sæsonens første Grand Prix køres søndag morgen. Lewis Hamilton toppede begge træninger, men var skarpt forfulgt af konkurrenterne hos Ferrari og Red Bull. Kevin Magnussen sluttede henholdsvis som nummer 9 og 12 i de to træninger.