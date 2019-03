Dansk badmintonspiller idømt halvandet års karantæne

Badminton. 35-årige Joachim Persson, der ikke længere er aktiv som spiller, er blevet idømt 18 måneders karantæne af Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Joachim Persson har ifølge en pressemeddelelse fra BWF i fire tilfælde ikke samarbejdet tilstrækkeligt med BWF’s etiske panel i sager vedrørende matchfixing. Den første sag daterer sig tilbage til 2014. Persson har flere gange brudt reglerne omkring væddemål på egne kampe. Blandt andet har han satset penge på kampe, hvor han har tabt første sæt, men vundet opgørene efter tre sæt. Joachim Persson har også undladt at indrapportere en henvendelse fra en anden spiller om at fixe en kamp. Danskeren har i sit forsvar fremlagt en lang række optegnelser over de væddemål, han har indgået, men ikke ønsket at give indsigt i sine bankudskrifter. Joachim Persson har oplyst, at han har satset penge på badmintonkampe siden 2004. Du kan læse hele afgørelsen her.

Tennis. Clara Tauson er fremme i kvartfinalen ved ITF-turneringen i kinesiske Xiamen. Torsdag besejrede hun i 2. runde den lokale favorit Ye-Xin Ma med cifrene 6-4, 6-2. I kvartfinalen møder den 16-årige dansker nu den 17-årige japaner Himeno Sakatsume, der er nr. 659 på WTA-ranglisten. Clara Tauson vandt i søndags sin anden seniorturnering i 2019 og placerede sig derved som nummer 407 på verdensranglisten.

Fodbold. Bayern München-spilleren Leon Goretzka reddede det tyske landshold fra et nederlag i en testkamp på hjemmebane mod et velsammentømret og taktisk disciplineret mandskab fra Serbien. Gæsterne kom foran ved Juka Jovic 12 minutter inde i opgøret, mens Goretzka efter et par fine træk hamrede ind til 1-1 fra kanten af feltet, da der resterede 20 minutter. Tyskernes Leroy Sane blev tacklet vanvittigt hårdt i tillægstiden af Milan Pavkov, derfik rødt kort. »Det var et ondskabsfuldt frispark. Sane var yderst heldig, for det er den slags aktioner, der skal knuse knogler«, rasede den tyske landstræner Joachim Löw.

Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harders tyske Wolfsburg-hold fik scoret et vigtigt udebanemål til 1-2 i nederlaget til Lyon i den første Champions League-kvartfinale i aftes. Foran 17.840 tilskuere var det forsvarsspilleren Nilla Fischer, der sikrede tyskerne et mere fordelagtigt resultat forud for returmødet i næste uge. Wolfsburg og Lyon spillede CL-finale i 2018 og den franske klub vandt 4-1 efter 5 mål på 23 minutter i den forlængede spilletid.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede fra ultraspids vinkel til slutresultatet 3-0 i Winnipegs udemøde med Anaheim. I Washington kom Lars Eller også på måltavlen i topkampen mellem Washington og Tampa Bay. Gæsterne fra Tampa Bay vandt med 5-4 efter i overtid. Lars Eller åbnede scoringen for Washington med 1-0-målet efter godt syv minutter. Toronto gav ikke spilletid til målmand Frederik Andersen i en 4-2-sejr ude over Buffalo Sabres.

Fodbold. U21-landsholdsanfører Mathias Jensen beklager nu de udtalelser, han kom med tidligere på ugen til BT. hvor han forklarede om kaos i sin spanske klub Celta Vigo. Den spanske klub har udsendt en pressemeddelelse, hvor Mathias Jensen hævder, han er blevet misforstået. »Jeg har snakket med klubben, og de er overhovedet ikke gale på mig, og de forstår, at sådan noget godt kan blive misforstået«, forklarer danskeren til TV 2 Sport.