Pilotprojekt skal igen skabe danske spillere i verdensklasse og give hede gulddrømme

Danmark mangler kvindelige håndboldspillere på øverste niveau af verdenseliten. Nogle flere spillere, der er med i den håndfuld, som kæmper om at blive kåret til verdens bedste håndboldspiller og er afgørende for de bedste hold i Champions League. Og som et skridt mod det mål har Dansk Håndbold Forbund, Team Danmark og de danske klubber i samarbejde udviklet en ny strategi for spillerudvikling i forbindelse med kvindelandsholdet.

Grundtanken er, at fokus bliver på at styrke den enkelte spiller ved at hjælpe til i det daglige i stedet for at have et mere intenst og holdorienteret fokus, når landsholdet er samlet. Konkret stiller Team Danmark sine kompetencer inden for eksempelvis kostvejledning samt fysisk og mental træning til rådighed for spillerne. Løbende evaluerer Team Danmarks eksperter så spillernes træning og udvikling i samarbejde med landstræner Klavs Bruun Jørgensen og undersøger, hvad den enkelte spiller har brug for for at nå sit fulde potentiale.

»Formålet med projektet er at styrke niveauet hos de enkelte spillere. Når man som her har med en holdsport at gøre, er det besnærende at tage udgangspunkt i holdet og dets udfordringer. Men kan vi udvikle individet, vil det i sig selv gøre holdet stærkere også. Jo stærkere enkeltspillere, jo stærkere et hold«, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen.

Ifølge Lone Hansen har man i Danmark en lang række spillere med et stort potentiale. Og målet med projektet er give spillerne de bedst mulige betingelser for at leve op til deres fulde potentiale.

For den danske trup savner lige nu nogle spillere fra allerøverste hylde internationalt set, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

»Se på nomineringerne, og hvor vores spillere spiller. Anne Mette Hansen spiller i en europæisk topklub, men hun er også den eneste. For selv om vi er glade for den danske liga, er den bare langt fra den europæiske top kvalitetsmæssigt – ikke som liga, men set på topholdene«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

I første omgang er kun syv spillere med i projektet. Det skyldes, forklarer landstræner Klavs Bruun Jørgensen, at man ville have noget feedback og erfaringer fra både klubber og spillere, inden det udfoldes helt.

»Hvis vi spredte projektet ud til hele truppen fra start, skulle alle lide under børnefejlene. Nu prøver vi lige at se, om det overhovedet kan lade sig gøre med en mindre gruppe først«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

De syv spillere er udvalgt, fordi de anses som værende afgørende for landsholdet, når de er på toppen af deres formåen. Det er Sandra Toft, Line Jørgensen, Stine Jørgensen, Mie Højlund, Kathrine Heindahl, Stine Bodholt og Kristina Jørgensen, som lige nu er tilknyttet de ekstra kompetencer.

Projektet og den nye metode har allerede været undervejs i et par måneder, og det har indtil videre fået god feedback fra spillerne.

»Jeg har haft rigtig god gavn af de ekstra kompetencer, så jeg håber, at alle får muligheden. For det er et meget komplet tilbud med dygtige mennesker. Jeg tror, at alle vil kunne få noget ud af det«, siger Kathrine Heindahl.

Essensen er, at indsatsen for at udvikle de bedste danske spillere bliver gjort mere koordineret og struktureret. For det er ikke, fordi der ikke har været eksempelvis kostvejledere inde over spillerne før.

»Problemet har altid været, at der for sjældent bliver samlet op og evalueret. Men i det her projekt er der møder mellem de udvalgte trænere månedligt. Så det er blevet gjort mere struktureret«, siger Mie Højlund, der beskriver projektet som en mere professionel måde at udvikle spillerne på.