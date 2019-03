Fransk verdensmester skriver rekordkontrakt og går direkte til operationsbordet

Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.15 Basketball: Milwaukee-Houston 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 18.30 Håndbold: Holstebro-Odense (k) 20.30 Håndbold: Nykøb. F.-Københ. (k) 22.30 Tennis: Miami Open (k) 3.30 Basketball: Utah-LA Lakers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 2.00 Tennis: Miami Open (m) Canal 9 18.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape

Fodbold. Bayern München varslede tidligere i marts, at der vil blive investeret massivt i truppen til den kommende sæson. Og man må sige, at sydtyskerne holder ord. Onsdag meddeler klubben, at den franske verdensmester Lucas Hernández per 1. juli skifter fra Atlético Madrid til de regerende tyske mestre. Pris: 80 millioner euro svarende til ca. 600 millioner kroner, hvilket er transferrekord i Tyskland. Med i rekordprisen er også et krav fra Bayern München om, at Lucas Hernández med det samme skal opereres for mindre, men potentielt farlige uregelmæssigheder i det ene knæ. »En af verdens bedste defensivspillere«, som var sportsdirektør Hasan Salihamidzic’ beskrivelse af nyindkøbet, gik derfor direkte fra kontraktunderskrivelse til operationsbordet. Med Hernández i truppen råder Bayern fra næste sæson over fire franske verdensmestre. Kingsley Coman og Corentin Tolisso, der allerede er i Bayern, får nemlig også selskab af Benjamin Pavard, som kommer fra Stuttgart.

Fodbold. Flere danske tv-seere missede tirsdag aften det danske fodboldlandsholds comeback ude mod Schweiz i EM-kvalifikationen. Et stort antal seere begyndte at skrue væk fra Kanal 5, da Danmark kom bagud med 0-3 i Basel. De så derfor ikke de sidste 12 minutter, hvor danskerne scorede tre gange og fik 3-3.Se målene her.

Ifølge Discovery Networks, der står bag Kanal 5, fulgte 703.000 seere med, da seertallet var på sit højeste. I de sidste 12 minutter af opgøret fra Mathias ’Zanka’ Jørgensens reducering i det 84. minut og frem til slutfløjt faldt seertallet til 535.000, hvilket svarer til et fald på små 24 procent. (Ritzau)

Cykling. Den hollandske sprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) vandt World Tour-løbet Driedaagse Brugge-De Panne.

Cykling. Briten Adam Yates (Mitchelton-Scott) sejrede på Catalonien Rundts bjergrige 3. etape foran det colombianske stortalent Egan Bernal (Sky). Belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) holdt med nød og næppe fast i løbets førertrøje.

Fodbold. 33-årige Danny Olsen fra Hobro er i gang med sidste sæson på topplan. »Jeg må erkende, at min krop ikke længere kan holde til at spille fodbold på topplan, og derfor stopper jeg min karriere til sommer. Det har været en svær beslutning, men den har været nødvendig af træffe«, siger Olsen, der også nåede at spille en enkelt A-landskamp.

Fodbold. Superligaen har fået et nyt sponsornavn. Den bedste danske række hedder fremover 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft med det samme og løber frem til sommeren 2023. Økonomien i aftalen er hemmelig, men to ting er ifølge Ritzau sikkert. 3F drosler ned for aktivitetsniveauet i kvindernes bedste række, og så får samtlige 3F’s ca. 272.500 medlemmer gratis adgang til kampene i Superligaen.

Fodbold. Der er for mange sorte penge i de lavere divisioner i dansk fodbold og Skattestyrelsen vil sammen med Divisionsforeningen nu sætte ind med tiltag, der skal sende flere penge i statskassen. Blandet andet er der et række informationsmøder for klubberne i 2. division på programmet, efter at TV2 Sport i februar fortalte om skattesnyd i flere klubber fra 2. division og de øverste serieniveauer.

Håndbold. Slutspillet i kvindernes liga indledes torsdag aften, hvor blandt andet de tidligere mangedobbelte danske mester fra Viborg tager imod Team Esbjerg. Vestjydernes træner Jesper Jensen forudser en svær kamp, men betragter sit hold som favorit til en plads i semifinalen. »Det bliver en pulje, hvor vi kommer til at slå hinanden på kryds og tværs. Vi går efter at vinde i Viborg, velvidende at det måske er den sværeste kamp af alle i puljen«, siger Jesper Jensen i en pressemeddelelse. De to andre hold i gruppen er Herning-Ikast og Aarhus United.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede for anden kamp i træk, da Columbus Blue Jackets slog New York Islanders med 4-0 natten til onsdag dansk tid. Målet faldt i tredje periode, hvor 23-årige Bjorkstrand kom først på den løse puck, som han langt ude fra bankede ind bag Thomas Greiss i New York Islanders-målet til 3-0.

Fodbold. Glen Riddersholm slipper med en advarsel efter sin bortvisning i kampen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE for nylig. Dermed er Sønderjyskes træner klar på sidelinjen, når nedrykningsspillet indledes med en hjemmekamp mod AC Horsens

Fodbold. Med en sejr på 6-0 over Liechtenstein kom de tidligere tredobbelte italienske verdensmestre op på seks point efter to kampe i EM-kvalifikationen. Det mest bemærkelsesværdige ved sejren var dog Fabio Quagliarellas scoring til 3-0 sat ind på straffespark i det 35. minut. Pletskuddet gjorde nemlig den 36-årige Sampdoria-spiller til den ældste målscorer nogensinde på det italienske landshold. Fabio Quagliarella scorede yderligere et mål i sejren ligeledes på straffespark.

Motorsport. Mikkel Jensen skal for første gang i karrieren køre i USA, når han deltager i anden afdeling af GT Challenge, der afvikles på Laguna Seca-banen i Californien. af Intercontinental GT Challenge, som afvikles på Laguna Seca-banen i Californien. Den 24-årige racerkører vil repræsentere tyske Walkenhorst Motorsport i teamets BMW M6 GT3.