Ledelsen i det danske MMA-forbund: ’Eksperter’, DIF og Politiken formidler forstokkede holdninger på et fejlinformeret grundlag

I lyset af Politikens seneste store artikel om mixed martial arts (MMA) har det danske MMA-forbund (DMMAF) følt sig nødsaget til at svare på tiltale, selvom der – af uforklarlige årsager – aldrig er blevet rettet direkte henvendelse til forbundet i denne sag.

MMA er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden og har kun nydt mere og mere succes i de seneste par år. Men MMA kæmper stadig imod diskursen fra medierne og fra forstokkede holdninger, som ofte (læs: altid) er baseret på et enten frivilligt eller ufrivilligt fejlinformeret grundlag.

DMMAF inviterer derfor alle, der er interesseret i at lære mere om sporten, sikkerheden, reglerne etc., til at kontakte vores formand Claus Skjoldborg Larsen. Samtidig har vi også inviteret alle implicerede parter i førnævnte artikel til det efterhånden populære ’dialogkaffe’ i håb om at kunne tale sammen om en sport, som må siges at kunne dele vandene.

27 utilladelige teknikker

Artiklen har en del relevante, filosofiske overvejelser omkring maskulinitet og det moderne menneske, men det falder desværre til jorden med en utilstrækkelig dækning af vores fantastiske sport. DMMAF forsøger i det følgende at kaste lidt lys over, hvad MMA i hvert fald ikke er samt hvilke regler, der gør sig gældende i vores sport:

Hvis man tager sig tid til at undersøge reglerne i MMA, vil der ikke gå længe, inden man opdager, at det ikke blot er en sport med »stort set kun den regel, at kamplederen må stoppe kampen, når han vurderer, at den ene atlet ikke længere er i stand til at forsvare sig. Eller at kæmperen slår hånden i måtten som tegn på overgivelse«, som det er skrevet i artiklen.

Faktisk er der mange, mange flere regler. For at være specifik er der helt præcist i det hyppigst brugte regelsæt i den professionelle sport, Unified MMA Rules, 27 ’fouls’ eller hvad man på dansk måske ville kalde utilladelige teknikker.

Disse ’fouls’ dækker bl.a. over at slå i skridtet, slå/sparke i baghovedet/rygsøjlen, prikke i øjnene, nikke skaller, sparke eller give knæ i hovedet til en liggende modstander, slag mod struben, gribe i hår, bide etc.

Det er altså ikke en sport, hvor man må det hele – faktisk langt fra. Kamplederens rolle er som i alle andre kampsportsgrene at sikre kæmpernes sikkerhed. Hvis en kæmper ikke forsvarer sig intelligent både stående eller liggende, så stoppes kampen. Lige akkurat som det gøres i boksning eller karate. Kamplederne er altid uddannede og har altid selv kampsportsbaggrund. De forstår altså, hvad der foregår i buret.

Frikamp har eksisteret lige så længe som mennesket

MMA kom ikke fra ’wrestling’, som det fejlagtigt bliver angivet i artiklen. MMA – eller frikamp –har eksisteret lige så længe mennesket har eksisteret på tværs af kontinenter. Det er altså ikke et nyt fænomen, men det er blot blevet navngivet i nyere tid.

Artiklen taler om sportens tiltrækningskraft således: »Jamen, hvad er gået galt, er det billedet på en forråelse af samfundet? Et udtryk for et ultraliberalt syn på, at kun den stærkeste har ret til at ’overleve’? Eller bare det moderne menneskes trang til brutal virkelighedsunderholdning?«

Der er ikke gået noget galt – og der er ikke sket noget nyt. MMA er – som nævnt – ikke en ny ting. Det er heller ikke fordi der hersker nogle ’ultraliberale’ synspunkter. Man må bare forholde sig til, at MMA-sporten vækker interesse, og at der er tilskuere såvel som udøvere, som elsker sporten. Ingen bliver tvunget i buret og ingen bliver tvunget til at se det.

I forhold til MMA’s ’brutalitet’ så er det værd endnu en gang at påpege skadesraten i MMA kontra den i boksning. Eller amerikansk fodbold. Eller andre sportsgrene, hvor der er betydelig kontaktgrad. I MMA er skaderne oftest overfladiske (skrammer, ’cuts’, blå mærker og lignende).

Som det bliver nævnt i artiklen, er boksesporten langt farligere i forhold til hjerneskader, end MMA eksempelvis er. Dette leder til den næste pointe: MMA er ikke mere brutalt end andre sportsgrene, bare fordi man slår på en modstander, der ligger ned.

Faktisk kan udøverne genere betydeligt mindre kraft i deres slag, end hvis de stod op. Så fra et sundhedsmæssigt perspektiv, ville det faktisk være mere hensigtsmæssigt, hvis kæmperne sloges på jorden. Men det er nu ikke engang sådan sporten er, som den heller ikke er det i boksning, taekwondo, karate etc.