Messi starter ude, men kommer ind og scorer i vanvittig 4-4-kamp

Fodbold. Lionel Messi skulle have haft en friaften, men endte alligevel med at komme i kamp og bidrage til endnu et vanvittigt Barcelona-comeback i en 4-4-kamp mod Villarreal. Barcelona var ellers foran 2-0 efter 16 minutter, men efter Karl Toko Ekambi havde udlignet blev Messi sendt på banen efter 60 minutter, hvorefter hjemmeholdet kom foran 4-2. Lionel Messi reducerede direkte på et frispark, som blev banket ind via den ene stolpe i 89. minut, og så udlignede Luis Suarez med kampens sidste aktion på en bragende halvflugter efter et hjørnespark fra Messi. Messi har scoret i de seneste fire ligakampe i træk og er efter 30 runder topscorer med 32 mål.

Fodbold. Udover at være hovedaktionær er Jan Bech Andersen nu atter bestyrelsesformand i Brøndby IF. Jan Bech Andersen afløser Jesper Møller, der bliver næstformand, under klubbens generalforsamling, der enstemmigt vedtog et forslag om en aktieudvidelse, der kan indbringe op til 156 mio. kr. Pengene skal bruges på en renovering og opgradering af Brøndby Stadion samt en styrkelse af talentprogrammet Master Class.

Sejlsport. Anne-Marie Rindom gentog førstedagens succes og vandt både 3. og 4. sejlads i laserradial ved Trofeo Princesa Sofia på Mallorca. Den danske OL-bronzevinder er med sine 3 point dog kun knebent foran schweizeren Maud Jayet, der har 6. Næstbedste danskere ved stævnet er Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, der med placeringerne 4-9-5 i dag avancerede til en samlet 6.-plads i 49erFX, mens Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck med en tyvstart rykkede baglæns og nu er nummer 13. Lærke Buhl-Hansen indledte stævnet med placeringerne 6-13-13 og er nummer 11 sammenlagt.

Håndbold. Med en sejr på 40-32 over København er Odense sikker på at spille sig videre fra slutrunden, der skal finde kvindernes fire DM-semifinalister.

Fodbold. FC Porto vandt 3-0 over FC Midtjylland i kvartfinalen i Youth League for U19-hold. FC Porto scorede efter 15, 75 og 89 minutter.

Fodbold. Et dyk fra 2.- til 5.-pladsen i Bundesligaen efter én sejr i syv kampe har fået Dieter Hecking til at tage beslutningen om, at han stopper som træner i Borussia Mönchengladbach efter denne sæson.

Tennis. Caroline Wozniacki har op til sæsonens første grusturnering i amerikanske Charleston trænet med den italienske veteran Francesca Schiavone, der er lidt af en specialist på det tunge underlag. I 2010 vandt Schiavone Grand Slam-turneringen French Open netop på grus, og hun kan derfor bidrage med nyttig viden til danskeren, der vandt i Charleston i 2011. »Hun kender gruset så godt. Jeg er glad for, at hun er her«, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde i USA.

Fodbold. Præsidenten for det tyske fodboldforbund, DFB, Reinhard Grindel træder tilbage fra sin post med øjeblikkelig virkning. Det sker efter at det tyske ugemagasin Der Spiegel i sidste uge kunne berette, at Grindel uretmæssigt skulle have modtaget 78.000 euro som bestyrelsesformand i et datterselskab til DFB. Senere kunne Bild fortælle, at Grindel havde fået et kostbart ur i fødselsdagsgave af en ukrainsk oligark. DFB’s to vicepræsidenter Rainer Koch og Reinhard Rauball overtager ledelsen af forbundet indtil en ny og pemanent præsident bliver valgt i september.

Idrætspolitik. Om præcis 478 dage tændes ilden på det olympiske stadion i Tokyo, som symbolet på at OL er i gang. Chefen for den danske OL-delegation – eller chef de mission, som det hedder på olympisk – bliver Søren Simonsen, der er ansat som ny teamleder med olympisk ansvar i Team Talent og Elite i Danmarks Idrætsforbund. Søren Simonsen overtager jobbet efter Morten Rodtwitt, som var ansat i DIF i 11 år og blandt andet var dansk chef de mission under Rio-legene i 2016. Morten Rodtwitt er blevet generalsekretær i Dansk Ride Forbund.