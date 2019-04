Sportsblik: De evige verdensmestre er tilbage med glædestårer til folkets hyldest

De henrykkede hele nationen og fik tv-skærmene til at dampe. Alt er vundet, og nu begynder håndboldlandsholdet forfra. For nu skal triumferne gentages. Mere vil have mere.

At Danmark skulle vinde europamesterskabet i det helt globale boldspil fodbold, havde ingen nogensinde forestillet sig.

Og det var det samme med Bjarne Riis og Tour de France. Og Caroline Wozniackis placering som nr. et på tenniskvindernes verdensrangsliste. Og måske også Sara Slotts OL-hækkeløbssølv i Rio. Og Pernille Blumes svømmeguld.

Jamen, en måned inden det skete, var det drømmestof. Hvis man da overhovedet turde drømme drømmen om det urealistiske.

MEN AT DE DANSKE håndboldmænd skulle blive verdensmestre, hører ikke hjemme i ovenstående kategori.

For da holdet tilbage i januar lammetævede Norge – ja, et lidt bøvet udtryk, beklager, men det var det, de gjorde – i VM-finalen i Herning, var det trods alt tredje gang på 8 år, at det mandlige landshold stod i en VM-finale. Og i den periode var det også blevet til et europamesterskab og olympisk guld.

Med andre ord: Det var ikke nogen jordrystende sensation, da VM-titlen blev sikret. Det var snarere et spørgsmål om tid – det rette hold, det rette sted, den rette træner. Og bang! Så skete det. For det danske landshold havde vinderprofil.

Men overraskelse eller ej – stort var det, kæmpe stort. Også fordi VM-titlen blev vundet i overlegen stil. Nærmest usædvanligt sikkert. Sådan demonstrativt.

I NÆSTE UGE ER holdet tilbage fra de udenlandske ligaer. Samlet i København med det mål at spille to EM-kvalifikationskampe mod Montenegro – først dér på onsdag, siden her. I Royal Arena i hovedstaden lørdag aften, hvor også Færøerne møder Ukraine i samme EM-pulje.

Måske er det med tårer i øjenkrogene, at de danske spillere går på gulvet i den udsolgte hal. For de bliver modtaget med et voldsomt stormende bifald af de ellevilde tilskuere, som blot fik forretten i det store VM-gilde: åbningskampen mod Chile.

Foto: Jens Dresling Skal vi lege? Den guldpyntede Rasmus Lauge er tumlet om på gulvet i Boxen i Herning, helt klar til at lege glimmerleg med sin datter.

Skal vi lege? Den guldpyntede Rasmus Lauge er tumlet om på gulvet i Boxen i Herning, helt klar til at lege glimmerleg med sin datter. Foto: Jens Dresling

Nu skal mestrene fejres. Nu skal de mærke, at de er elsket for det, de leverede. Og jeg tør godt påstå, at dette VM-guld kommer til at stå som ’det evige verdensmesterskab’. For der er jo noget særligt, helt særligt over Den Første Gang.

Den vil altid blive husket, denne titel. Og de tilskuere, der var så heldige at have billet til finalen i Herning, vil aldrig glemme den oplevelse. Mindet vil blive taget med på plejehjemmet – og det vil i hvert fald ikke blive vasket af i det bad, som vort fedtede samfund ikke byder på.

Og spillernes navne vil aldrig blive slettet, så længe der er noget, der hedder dansk håndbold.

MAN KAN SPØRGE: Er den friske VM-titel større end den olympiske?

Svaret må være ja. OL-guldet har selvfølgelig et mytisk skær, for der er noget specielt idrætshistorisk glans over en olympisk medalje. Af to grunde: Fordi medaljerne kun kan vindes hvert fjerde år – og fordi de vindes i det fornemme idrætslige supermarked, som legene er.

Men VM er en bedre og hårdere håndboldturnering med langt flere hold, ikke mindst flere europæiske hold.

For sådan er det: Selv om vi kalder det et verdensmesterskab, så er håndboldspillet endnu ikke så kvalitativt udbredt, at det på nogen måde er verdensomspændende. VM er groft sagt et udvidet EM – men en titel er på spil hvert andet år. Og nu er den Danmarks.

MÅSKE ER DEN DET OGSÅ, når VM i Egypten er overstået i 2021.

Mikkel Hansen vil stadig være en del af holdet, Niklas Landin, Rasmus Lauge og Magnus Landin også. Og Mads Mensah, Henrik Toft, Casper U. Mortensen og Simon Hald og Anders Zachariassen.

Men hvem er der ikke? Foreløbig har ingen sagt farvel, men fløjspillerne i højre side, Lasse Svan og Hans Lindberg, er henholdsvis 35 og 37 år – og hvem ved: Pludselig kan de trække stikket og melde, at de ikke orker mere.

De tager begge EM og OL med næste år, hvis de ’får lov’; det er jeg ikke i tvivl om. Men landstræner Nikolaj Jacobsen vil uden tvivl forberede sig på generationsskiftet på en sådan måde, at han ikke står med uprøvede kræfter, når det næste VM fløjtes i gang.