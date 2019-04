Indersiden: Kasper Hjulmands snak med Brøndby-ejer kan blive kort

FOR ABONNENTER

Hjulmand-Wieghorst-duoen genopstår – og det kan meget sandsynligt blive i Belgien. Dér bejler to storklubber, Anderlecht og Club Brugge, til de to danske trænere, som Politiken forstår det. Derfor var klubbernes indbyrdes opgør i aftes på Constant Vanden Stock Stadion i Bruxelles i mesterskabsspillet meget interessant for Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst. Sidstnævnte har bekræftet, at de var sammen i Bruxelles forleden. Ellers har han ikke mange kommentarer. Wieghorst var chefen, Hjulmand assistenten, mens de var sammen i FC Nordsjælland, da Farum-holdet blev pokalvinder både i 2010 og 2011, og modstanderen begge gange var FC Midtjylland.