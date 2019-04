René Toft skifter overraskende til portugisisk håndbold

Direkte sport i tv DR 3 20.45 Fodbold: Frankrig-Danmark (k) TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Holstebro.-København (k) 3.00 Basketball: NCAA, March Madness TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Brøndby 6’eren 19.00 Fodbold: Rosenborg-Odd 21.00 Fodbold: Chelsea-West Ham Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM (k) Vis mere

Håndbold: Den danske landsholdsspiller i håndbold René Toft Hansen forlader den ungarske storklub Veszprem efter den igangværende sæson. På det sociale medie Instagram oplyser han således, at han skifter til den portugisiske klub Benfica. Forsvarskæmpen fortæller, at han har underskrevet en toårig kontrakt. »Jeg ser frem til nye oplevelser i en liga, der er i stor udvikling«, lyder det fra René Toft. Han var en del af truppen, der vandt VM med Danmark i januar, men han blev alvorligt skadet undervejs og missede de sidste kampe i turneringen på hjemmebane.

Tennis: Clara Tauson er for første gang klar til hovedturneringen i en WTA-turnering. Den 16-årige dansker vandt den afgørende kamp i kvalifikationen til turneringen i schweiziske Lugano i to sæt med cifrene 6-3, 6-3 over Tereza Mrdeza fra Kroatien. Turneringen i Lugano spilles på grus og har blandt andet deltagelse af den dobbelte Grand Slam-vinder Svetlana Kuznetsova og hjemmebanefavoritten Belinda Bencic. Tauson er aktuelt nr. 413 på verdensranglisten, men sejren i kvalifikationen indbringer hende yderligere 18 point. Hendes modstander i 1. runde bliver den 30-årige russer Evgeniya Rodina, der er placeret som nr. 69 på ranglisten. Kampen spilles efter programmet tirsdag formiddag.

Fodbold: Næstved havde mandag aften en god chance for at spille sig endnu bedre ind i kampen om den direkte plads til Superligaen i næste sæson, men hjemmekampen mod HB Køge sluttede med 0-0. Klubben ligger fortsat på tredjepladsen i 1. division nu med 40 point for 24 kampe. Silkeborg og Viborg har henholdsvis 44 og 43 point, men har begge spillet en kamp mere end Næstved. Næsted havde muligheden for at komme endnu tættere på den førsteplads, der giver direkte oprykning til Superligaen, men Køge holdt altså stand i alle 90 minutter. Allerede om tre dage skal Næstved i aktion igen, og det er i topkampen på udebane mod førerholdet fra Silkeborg. For holdene, der slutter nummer to og tre i 1. division, venter oprykningskampe mod superligamandskaberne, der slutter som nummer 13 og 12 i den bedste række.

Cykling: Tyskeren Maximilian Schachmann fra mandskabet Bora–Hansgrohe var hurtigste rytter, da Baskerlandet Rundt mandag blev åbnet med en enkeltstart på 11,2 kilometer. Han gennemførte distancen i tiden 17 minutter og 10 sekunder og var dermed ni sekunder hurtigere end colombianeren Daniel Martínez (EF Education) på andenpladsen. Franske Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) var på forhånd udnævnt som et godt vinderbud, og han kørte da også med om sejren, men hans tid endte med at være 12 sekunder dårligere end Schachmanns. Det rakte til fjerdepladsen. Danske Jakob Fuglsang (Astana) kørte i mål i tiden 17 minutter og 48 sekunder, hvilket gav en placering som nr. 16.

Ishockey: De danske kvinder har fået en god start på VM for nationerne lige under de allerbedste. Mandag blev det til en 6-1-sejr over Italien, og dermed har det dqanske hold maksimum point efter to kampe. De to bedste hold rykker op i det fineste selskab. I kampen mod Italien bragte Silke Lave Glud Danmark på 1-0 i første periode, mens tre scoringer i anden periode af Michelle Hansen, Lilli Friis-Hansen og Josephine Asperup så godt som afgjorde kampen. Josefine Persson og Michele Brix Nielsen hamrede de sidste søm i den italienske kiste i tredje periode. Næste opgave for Danmark er kampen mod Ungarn på onsdag.

Basketball: Houston Rockets havde gang i trepointsscoringerne, da Phoenix Suns blev besejret 149-113 i den nordamerikanske NBA-liga. Ikke færre end 27 gang sænkede Houston-spillerne bolden med skud fra distancen, og det er rekord i NBA. Den hidtidige lød på 26 i en kamp.

Håndbold: Lemvig-Thyborøn Håndbold skal have ny træner efter denne sæson, hvor Claus Uhrenholdt stopper. Han skifter til TTH Holstebro efter at have udnyttet en klausul i kontrakten, der tillader ham at stoppe et år før tid. Uhrenholdt skal være assistenttræner i Holstebro, og han skal dermed være cheftræner Patrick Westerholms højre hånd.

Motorsport: I første afdeling af Blancpain GT Asia kørte Christina Nielsen og hendes makker Darryl O’Young sig ind på 3. pladsen i søndagens løb, og sammen med en 8. plads lørdag indtager danskeren en samlet 5. plads. Også Frederik Schandorff fik en god start på sæsonen og 8. pladsen søndag giver Frederik og hans makker Alex Au en samlet placering som nummer ni.