Første titel i 34 år udløser et orgie af fyrværkeri

Fodbold. For første gang siden Larissa i 1988 blev det græske mesterskab vundet af en klub uden for Athen, da PAOK fra Saloniki med en 5-0-sejr over Levadiakos sikrede titlen i næstsidste spillerunde, hvilket udløste vilde jubelscener og et orgie i fyrværkeri i landets næststørste by i det nordlige Grækenland. PAOK har vundet mesterskabet i 1976 og 1985, men de seneste 30 år er titlerne gået på skift mellem Olympiacos, AEK Athen og Panathinaikos. Siden 1928 har kun i alt seks forskellige klubber vundet det græske mesterskab. Udover de fem allerede nævnte har Aris Saloniki vundet 3 gange, men ikke siden 1946.

Bordtennis. Michael Maze førte 3-1 i sæt og endda 9-7 i sjette sæt, inden den 38-årige dansker tabte sin anden kamp i kvalifikationsturneringen ved VM i Budapest. 43-årige Aleksandar Karakasevic (verdensranglistens nummer 144) vandt 6-11, 7-11, 16-14, 8-11, 12-10, 11-9, 11-2. Også Tobias Rasmussen (nr. 189) er færdig i single efter et nederlag på 4-2 til englænderen Tom Jarvis (nr. 215). Anders Lind (nr. 87) har derimod vundet sin pulje efter 4-1-sejr over nordmanden Borgar Haug (nr. 495). Stefanie Christensen (nr. 238) tabte sin anden kamp i puljen 4-0 til Emina Hadziahmetovic (nr. 147) fra Bosnien&Hercegovina. I mixed double har Tobias Rasmussen/Stefanie Christensen vundet to kampe og møder i aften i 1/32-finalen et ungarsk par, mens Tobias Rasmussen/Anders Lind i herredouble er klar til 1. runde efter 3-0 over et par fra Litauen.

Håndbold. Nykøbing Falster vandt 27-25 over TTH Holstebro, men skulle have hjælp af Odense for at nå kvindernes DM-semifinale. Den kom ikke. Med 27-19 sikrede København sig den anden plads i semifinalen, hvor modstanderen bliver vinderen af den anden slutrundegruppe, Esbjerg, mens Odense skal møde Herning-Ikast.

Fodbold. Efter flere måneder uden kontrakt har 34-årige Martin Vingard indgået kontrakt med HB Køge i 1. division for resten af sæsonen. Martin Vingaard har spillet for B 1913, Esbjerg, FC København og FC Nordsjælland og blev dansk mester fire gange med FC København. Han spillede 9 landskampe, men skiftede i 2016 skiftede til Tampa Bay Rowdies i USA, hvor hans kontrakt udløb i efteråret.

Fodbold. Efter en afstikker til England og Kina er Lasse Vibe tilbage hos IFK Göteborg, som han forlod til fordel for Brentford i 2015. Lasse Vibe fik comeback med en indskiftning i sidste spillerunde, men tilbage i startopstillingen scorede han 1-0-målet efter 11 minutter, da IFK Göteborg i Allsvenskan vandt 3-1 over Helsingborg med Anders Randrup i hele kampen og David Boysen i den sidste halve time.

Fodbold. I påsken blen Sofie Junge Pedersen italiensk mester med Juventus, og med en 2-1-sejr over Everton er Arsenal én sejr fra at vinde det engelske mesterskab. Katrine Veje spillede de første 80 minutter, mens Janni Arnth så hele kampen fra bænken for Arsenal, der kan sikre mesterskabety med en udesejr på søndags mod Brighton. I sidste runde venter Manchester City, der på andenpladsen er 4 point efter.

Fodbold. 1. divisionsklubben FC Helsingør har efter søndagens nederlag i bundkampen mod Thisted fyret cheftræner Peter Feher. Ny træner er FC Helsingørs headscout i USA, 53-årige Omid Namazi, der blandt andet har været assistenttræner for U18-, U20- og kvindelandsholdet i USA samt for portugiseren Carlos Quizroz på Irans landshold under blandt andet VM-slutrunden i 2014.