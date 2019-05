Indersiden: OB-målmand Grytebust har været mange point værd for fynboerne, men FCK har fået ham gratis

FOR ABONNENTER

OB har haft mange rigtig gode målmænd. Lad os nøjes med at nævne Lars Høgh, rekordholder med flest kampe, 817, for klubben. Og Sten Grytebust. Nordmanden, der har været mange point værd for fynboerne, skifter til FCK til sommer, uden at Odense-klubben får penge for ham. Grytebusts kontrakt løber til udgangen af juni. Det samme skete for OB, da Karim Zaza i sin tid gik til Brøndby, og et par landsholdsspillere som Lars Jacobsen og Rasmus Falk blev ansat i FCK. Sten Grytebust er kåret som årets målmand to år i træk og forventes at gå direkte ind på FCK-holdet. I aften spiller han sin næstsidste hjemmekamp, når OB’erne møder overraskelsesholdet Esbjerg i en vigtig bronzeduel.