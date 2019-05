Indersiden: FCM er pokalfavorit, og ferieholdene AaB og SønderjyskE er helt til grin

FOR ABONNENTER

FC Midtjylland-spillerne føler sig efter 4-0-sejren over FCK’s mestre som favoritter i pokalfinalen mod Brøndby. Det er forståeligt og logisk. FCM har en bred trup med flere forskellige, spændende typer, end Brøndby råder over. Vi så det, da Gustav Wikheim, Evander og Awer Mabil scorede, tankede selvtillid og meldte sig stærkt ind i konkurrencen om startpladserne på FCM-holdet i Parken på fredag. FCM får sølv og er sikret europæisk deltagelse i næste sæson, men har brug for en pokaltriumf for første gang i klubbens historie for at gøre sæsonen ’godkendt’. Det bør være en ambition og motivation, der får spillerne til at levere på højeste niveau.