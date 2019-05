Brøndby og FCK skal til lommerne: Homofobi og fyrværkeri fører til bøder på 325.000 kroner

Ishockey. Efter to store nederlag til USA og Canada trænger landstræner Heinz Ehlers til en succesoplevelse i eftermiddag, når landsholdet spiller den sidste kamp ved VM i Slovakiet. »Det er træls at gå på ferie med de nederlag på 1-7 og 0-5«, siger Ehlers og henviser til de to seneste kampe mod henholdsvis USA og Canada. »Selv om jeg synes, at jeg altid er rimelig realistisk, er det også for mig træls at gå på ferie på den måde. Så jeg tror nok, at vi skal mobilisere kræfterne og være mere kampklar«, siger han.

Fodbold. Kylian Mbappé luftede søndag tanken om at forlade Paris SG, men det kan han foreløbigt glemme alt om. PSG har ganske enkelt udsendt et kommunike, hvori det blandt andet lyder; »Mbappé og klubben er bundet af et meget stærkt bånd«. Turen til Madrid må dermed vente yderligere et år.