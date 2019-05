Selv om fem danskere i finalerunderne ved Made in Denmark er det mindste antal nogensinde, har fremtiden for dansk golf aldrig været lysere, mener Thomas Bjørn.

FOR ABONNENTER

Stak man termometret op i måsen på denne uges Made in Denmark for at tage temperaturen på dansk golf, ville resultatet være nedslående. Men golfsportens mange særheder giver uforklarlige udslag fra hul til hul, runde til runde, uge til uge og år til år.