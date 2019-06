Schweizisk domstol suspenderer kontroversiel afgørelse i sag om sydafrikansk løber

Cykling. Et omfattende efterforskningsarbejde venter forude, efter den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo i weekenden døde efter en trafikulykke under cykelløbet Tour de Himmelfart. Her var en bilist af uvisse årsager kommet forbi afspærringen, og det endte i et frontalt sammenstød med den unge cykelrytter.

»Der er flere, der skal genafhøres, vi skal tale med arrangørerne, og så venter vi på bilinspektørens rapport«, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til Ritzau.

Den kvindelige bilist er rent rutinemæssigt blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven for at sikre hendes rettigheder. Politiets jurister kan først senere tage stilling til, om den rutinemæssige sigtelse skal udvides, og hvorvidt afspærringerne af cykelløbet var tilstrækkelige.

Golf. Efter fjerde og sidste runde i US Women’s Open ryger danske Nanna Koerstz Madsen af førertavlen, mens sydkoreanske Lee Jeong-eun vinder golfturneringen - og dermed også den største pengepræmie, der nogensinde er uddelt til en kvinde i golf, på en million dollar. Den 23-årige vinder gik fjerde og sidste runde et slag under par og ender med et samlet resultat på seks slag under par. Danske Nanna Koerstz Madsen lå efter en forrygende tredje runde på fem slag under par på en delt 9.-plads. Den 24-årige dansker gik dog den fjerde og sidste runde på tre slag over par og lander dermed på en delt 16.-plads i turneringen.

Fodbold. Liverpools ejer, Fenway Sports Group, er klar til at skrive en ny kontrakt med manager Jürgen Klopp, efter han lørdag vandt Champions League med Liverpool efter en 2-0 sejr over Tottenham i finalen. Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC og Sky Sports. Det drejer sig om en ny langtidskontrakt med Liverpool-træneren, hvis nuværende kontrakt udløber i 2022.

Håndbold. GOG-træner Nicolej Krickau glæder sig over søndagens sejr, men ser også plads til forbedring, efter GOG tog første stik i jagten på det danske mesterskab i herrehåndbold. Det fynske hold slog Aalborg Håndbold 33-30 på udebane i den første finalekamp – og er nu snublende tæt på sin første omgang guldmedaljer i 12 år.

»Det var første sæt. Vi har hele tiden vidst, at vi skulle vinde én i Aalborg for at kunne løfte trofæet til sidst, og det har vi naturligvis bedre forudsætninger for nu«, siger Krickau til TV2 Sport ifølge gog.dk.

Med søndagens sejr kan GOG sikre sig mesterskabet med blot uafgjort i kamp to på torsdag i Gudme. Og mens Aalborg og GOG kæmper om guld, er spillet om bronzemedaljer også i gang – her tog Skjern søndag første stik med en 35-32-sejr på udebane over BSV.

Fodbold. Fodboldstjernen Neymar får støtte fra sine holdkammerater, efter en kvinde har anklaget ham for overfald og voldtægt på et hotel i Paris.

»Spillerne og holdet støtter ham, så det kommer ikke til at have noget at sige på banen«, siger holdets brasilianske midtbanespiller Fernandinho ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde søndag i forbindelse med, at det brasilianske landshold træner forud for Copa America.