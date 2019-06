Succes på uvant position giver Joakim Mæhle mod på mere

Joakim Mæhle er klar til at spille på venstre kant igen, hvis det er der, der er plads til ham på U21-landsholdet.

FOR ABONNENTER

Det kan godt være, at jeg ikke skal sætte Joakim Mæhle ud på bænken, en anden ind og så tabe den næste kamp. Det ville folk nok synes var lidt mærkeligt. Jeg vil ikke stå og afsløre vores startopstilling, men vi vurderer præstationerne – og han gjorde en rigtig god præstation på venstre back. Det siger sig selv, når han scorede to mål og forsvarede godt. Nu skal vi se på den samlede pakke og den fysiske status, før vi tager en beslutning, men Joakim Mæhle har da gode kort på hånden til at blive valgt igen – selvfølgelig har han det«.