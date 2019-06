Optur for Messi, Argentina og 23-årige Barty, der er nu verdens bedste

Tennis. Roger Federer har for 10. gange vundet græsturneringen i tyske Halle. I sin 13. finale i Halle sejrede schweizeren 7-6 (2), 6-1 mod belgieren David Goffin.

Fodbold. Norges kvinder spillede sig sent lørdag videre til kvartfinalerne ved VM i Frankrig med en sejr i straffesparkskonkurrence mod Australien.

Fodbold. Brasilien pulveriserede Peru med 5-0 ved Copa América og er klar til kvartfinalerne sammen med Venezuela, der slog Bolivia 3-1. 36-årige Dani Alves scorede til 4-0 for brasilianerne og bekendtgjorde efter kampen, at han forlader Paris SG i løbet af sommeren.

De europæiske olympiske lege. De danske judokvinder er færdige ved legene i Minsk, inden de for alvor kom i gang med turneringen. Således tabte først Lærke Olsen og siden Emilie Sook deres indledende kamp i 16.-delsfinalen. Skytten Frederik Larsen er ligeledes færdig, da han ikke kom videre fra den indledende kvalifikation i 10 meter luftpistol.

Ishockey. Danmark har fået to nye spillere på kontrakt i verdens bedste ishockeyliga, NHL. To spillere, der begge tilmed er 18 år gamle og målmænd. Mads Søgaard fra Aalborg blev valgt som den 24. dansker i historien af en NHL-klub, da Ottawa Senators håndplukkede ham som nummer 37 i draften. Frederik Dichow endte med at blive draftet af storklubben Montreal Canadiens som draftens nummer 138. Det forventes, at både Mads Søgaard og Frederik Dichow skal bruge en lille håndfuld år, inden det vides, om de har niveauet til at få debut i verdens bedste liga.

Foto: Rich Lam/Ritzau Scanpix Mads Søgaard i aktion for det danske U20-landshold ved VM.

Fodbold. Det italienske U21-landshold vandt lørdag aften 3-1 over Belgien ved EM på hjemmebane. Et resultat, der sætter det danske U21-landshold under pres inden søndagens sidste gruppekamp mod Serbien. Det er er nemlig kun de tre gruppevindere og den bedste to’er i de tre grupper, der går videre til semifinalerne. Danmark kan ikke gå forbi Tyskland i egen gruppe, og den italienske sejr gør, at de danske drenge skal slå Serbien med tre mål eller flere for at overgå Italien i regnskabet for de næstbedste hold i grupperne. Sker det, kan de danske drømme om en semifinale stadigvæk blive slukket, hvis Frankrig og Rumænien spiller uafgjort mandag aften, da begge hold så vil slutte på syv point og sende Danmark hjem, da U21-landsholdet maksimalt kan nå seks point med sejr over Serbien.