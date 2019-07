Boilesen misser op til ni måneder efter ny skade

Fodbold. Nicolai Boilesen er sat ud af spillet for FC København i op til ni måneder, meddeler klubben onsdag. Det står klart, efter at Nicolai Boilesen onsdag fik resultatet af en skanning af sit ene knæ, som blev beskadiget i en testkamp for FC København tirsdag. »Jeg kunne mærke med samme, at den var gal, og det blev desværre bekræftet i dag«, siger Nicolai Boilesen til klubbens hjemmeside. »Det er en alvorlig skade for en fodboldspiller, men andre har haft lignende skader og er kommet stærkt igen, så jeg må bare indstille mig på operation og lang genoptræning og arbejde mod at komme stærkt tilbage til næste år«, siger spilleren.

Fodbold. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet ikke at indbringe sagen om mulig matchfixing i FC Roskilde for matchfixingnævnet efter at have afsluttet den indledende undersøgelse. »Vi har ikke fundet nogen beviser for, at der skulle have foregået spil på egne kampe blandt FC Roskildes spillere hverken i forbindelse med kampen mod Lyngby eller andre af holdets kampe i sæsonen. På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at gå videre med sagen til matchfixingnævnet«, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF og for DIF’s Matchfixingsekretariatet. Med den beslutning er der lukket den del af sagen, der handler om spil på egne kampe. Der kører fortsat en efterforskning hos politiet om mulig matchfixing og overtrædelse af straffeloven.

Fodbold. Per V. Hansen Dos Santos er ny træner i Næstved fra landets næstbedste række. Det har klubben onsdag offentliggjort på sin Facebook-side. Han erstatter Michael Hemmingsen, som blev fyret i sidste måned. Næstved sluttede i sidste sæson som nr. 4 og missede dermed lige akkurat chancen for at spille om oprykning til Superligaen.

Tennis. Frederik Løchte Nielsens doublemakker ved Wimbledon, hollandske Robin Haase, får nu bedre tid til at koncentrere sig om samarbejdet. Onsdag røg han nemlig ud af singlerækken, da den tungt servende canadier Milos Raonic besejrede Haase 7-6, 7-5, 7-6. Løchte Nielsen-Haase møder torsdag Damir Dzumhur (Bosnien)-Romain Arneodo (Monaco).

Håndbold. København Håndbold må undvære Anne Cecilie La Cour i den kommende sæson, da hun er gravid. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Hun og kæresten Mads venter parrets andet barn lige omkring juletid. »Vi har haft en fin dialog omkring min graviditet og kommende barsel, og jeg er glad for, at klubben reagerede på min henvendelse og fandt en erstatning, så jeg denne gang ikke har følelsen af at svigte holdet i samme høje grad som sidst«, siger Anne Cecilie La Cour i pressemeddelelsen.

Fodbold. Sandro Rosell kan slippe frygten for dom og fængsel i en større sag om hvidvaskning af store millionbeløb. Det står klart, efter at den tidligere FC Barcelona-præsident onsdag blev frifundet i sagen mod ham og andre personer. Det skete, efter at sagen var appelleret til Audiencia Nacional, som er den øverste ret i Spanien, der tager sig af økonomisk kriminalitet. »Beskyldningerne er ikke blevet bevist, efter at bevismaterialet i sagen er blevet evalueret«, lyder det i en udtalelse fra retten ifølge AFP.

Tennis. Karolina Pliskova, der i Eastbourne leverede noget af det bedste i karrieren på vej mod titlen, fortsatte onsdag i samme stil. Det gik i Wimbledons 2. runde ud over den olympiske mester Monica Puig fra Puerto Rico, der blev besejret 6-0, 6-4. I 3. runde kan det blive noget vanskeligt for tjekkiske Pliskova, der skal møde formstærke Su-Wei Hsieh fra Taiwan. Pliskova spiller i samme lodtrækningshalvdel som Caroline Wozniacki.

Cykling. Stjernerytteren Tom Dumoulins knæskade og efterfølgende operation smadrede en stor del af Tour de France-planerne for cykelholdet Sunweb. Men for danske Søren Kragh Andersen åbner hollænderens fravær nye muligheder. Uden Dumoulin har holdet nemlig ikke nogen klassementrytter og kører udelukkende efter etapesejre. Selv om Michael Matthews er kaptajn og skal beskyttes, bliver det en mindre låst Kragh Andersen end sidste år. »Hvis Michael Matthews er træt i anden eller tredje uge, og der er mulighed for at gå i udbrud, så tror jeg, at jeg kan få lov at gøre det«, siger den 24-årige dansker ved Sunwebs holdpræsentation før lørdagens Tour-start.

Fodbold. Fodboldglade palæstinensere må vente med at finde ud af, hvem der bliver palæstinensisk pokalmester. Onsdag skulle Balata FC og Khadamat Rafah have spillet returkamp i pokalfinalen, efter at det første opgør endte 1-1, men Israel har nægtet flere spillere og ledere at rejse til returkampen. Derfor er kampen udskudt, oplyser Det Palæstinensiske Fodboldforbund (PFA). Gaza-baserede Khadamat Rafah havde anmodet om rejsetilladelse til 35 personer, men kun fire personer, heraf tre fra klubbens ledelse, fik lov til at rejse til Vestbredden, hvor Balata FC har hjemme.

Fodbold. Det blev heller ikke i 2019, at Lionel Messi vandt en betydningsfuld titel med det argentinske landshold. Argentina tabte natten til onsdag dansk tid semifinalen i Copa America til ærkerivalen Brasilien. Gabriel Jesus scorede i første halvleg, mens Roberto Firmino sendte bolden i nettet i anden halvleg. Messi kritiserede efterfølgende kampens dommer for ikke at anvende VAR i et par situationer, hvor han mente, der burde være dømt straffespark til argentinerne. Verdensstjernen slog dog også fast, at Brasilien havde været det bedre hold.