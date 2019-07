Australsk tennisrebel: Jeg forsøgte at ramme Nadal Nick Kyrgios indrømmer, at han bevidst forsøgte at ramme Rafael Nadal på kroppen med hårdt slag i ond kamp.

Den australske tennisspiller Nick Kyrgios levede op til sit ry som sportens slemme dreng, men også sit omdømme som en af de mest talentfulde spillere, da han torsdag tabte en fremragende kamp over fire sæt til Rafael Nadal i Wimbledon.

Kyrgios fremviste hele sit imponerende slagrepertoire, kaldte dommeren for en 'skændsel' og 'ynkelig' og gjorde sit bedste for at bringe Nadal ud af balance i en til tider ondsindet atmosfære.

I tredje sæts ottende parti måtte Nadal således bruge sin ketsjer til at undgå at blive ramt på kroppen af et knaldhårdt slag fra Kyrgios.

»Jeg gik efter ham. Ja, jeg ønskede at ramme ham lige i brystet«, siger den 24-årige Kyrgios efter kampen, som Nadal vandt 6-3, 3-6, 7-6 og 7-6.

»Hvorfor skulle jeg undskylde? Hvor mange slams er det, fyren har, hvor mange penge har han på bankkontoen? Jeg tror, han kan klare en bold i brystet. Jeg kommer overhovedet ikke til at give ham en undskyldning«, tilføjer han.

Nadal mere bekymret for tilskueres og linjedommeres sikkerhed

Rafael Nadal siger, at han ikke var bekymret for sin egen sikkerhed, da bolden med stor kraft kom mod ham, men at han frygtede for andres.

»Det er farligt, når han rammer bolden på den måde. Ikke for mig, men det er farligt for en linjedommer, farligt for tilskuerne«, siger den dobbelte Wimbledon-vinder.

Rafael Nadal tvivler dog ikke på, at Nick Kyrgios' talent rækker til at vinde en grand slam.

Men australieren tvivler selv på, at han har viljestyrken.

»Jeg er en fantastisk tennisspiller, men jeg er ikke den mest professionelle fyr. Jeg træner ikke dag ind, dag ud. Så der er mange ting, jeg skal forbedre«, siger han om muligheden for at nå op på samme niveau som Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic.

»I øjeblikket tror jeg ikke, at jeg kan spille med om en grand slam«.

