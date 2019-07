Wimbledon: Federer tager sejr nr. 100 og møder sin store rival Nadal i semifinalen

Direkte sport i tv TV 2 13.00 Cykling: Tour de France, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 13.15 Cykling: Tour de France Eurosport 2 15.55 Skydning: VM (k) 18.00 Universiaden: Svømning

Tennis. Roger Federer kom på hårdt arbejde, da han onsdag spillede kvartfinale mod Kei Nishikori, men schweizeren vandt 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 efter en intens forestilling på Centre Court. Det var samtidig et smukt jubilæum med sejr nr. 100 i hans Wimbledon-karriere. I finalen møder Federer, ikke uventet, sin karrieres store rival, spanske Rafael Nadal, der ikke havde de store problemer med at besejre USA’s servekanon Sam Querrey 7-5, 6-2, 6-2. Den semifinale bliver det helt store tilløbsstykke i Wimbledon fredag. Opgøret bliver også et lille jubilæum, da det 40. gang, de to står over for hinanden gennem de seneste 15 sæsoner. Nadal fører statistikken 24-15.

Motorsport. Energidrikken Rich Energy stopper med øjeblikkelig virkning sit sponsorat hos formel 1-teamet Haas, som Kevin Magnussen kører for, på grund af dårlige resultater, meddeler Rich Energy på Twitter.

Tennis. For niende gang i karrieren er Novak Djokovic klar til at spille semifinale ved Wimbledon. Onsdag mødte serberen belgiske David Goffin, der startede godt, men som blev nedspillet, efter han alligevel tabte første sæt. For at have en reel chance skulle Goffin have vundet netop det indledende sæt, men det skulle altså ikke være. Novak Djokovic, der vandt 6-4, 6-0, 6-2, skruede op for niveauet hele vejen gennem kampen, og den forsvarende mester ligner igen et godt bud på titlen. Hans semifinalemodstander bliver spanske Roberto Bautista Agut, der sendte den argentinske overraskelse Guido Pella ud af turneringen med cifrene 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

Foto: Suhaib Salem/Ritzau Scanpix Senegals spillere fejrer semifinalepladsen efter sejr over Benin onsdag aften ved Africa Cup of Nations i Egypten.

Fodbold. Ved Africa Cup of Nations er Senegal nu klar til semifinalen. Onsdag aften vandt holdet sin kvartfinale over Benin med 1-0. Matchvinder blev Everton-spilleren Idrissa Gana Gueye. Senegal skal i semifinalen møde enten Tunesien eller Madagascar, der spiller kvartfinale torsdag.

Basketball. NBA-stjernen Kawhi Leonard førte an, da Toronto Raptors for en måned siden vandt titlen. Mesterskabet blev samtidig det sidste, den 28-årige forward opnåede med den canadiske klub. Onsdag meddeler Los Angeles Clippers, at klubben har indgået en treårig aftale med Leonard. Los Angeles Clippers oplyser ikke de økonomiske detaljer i aftalen, men flere amerikanske medier, heriblandt USA Today, skriver, at aftalen er 103 millioner dollar værd. Det svarer til 685 millioner kroner over tre år.

Fodbold. Mathias Jensen skrifter fra spanske Celta Vigo til engelske Brentford. Det skriver den engelske klub på sin hjemmeside. Den tidligere FC Nordsjælland har underskrevet en fireårig kontrakt, og klubben har mulighed for at forlænge med yderligere et år.

Tennis. Serena Williams og Andy Murray er ude af Wimbledon. Den ekstremt populære mixdouble mødte onsdag på bane 2 det topseedede par Bruno Soares (Brasilien) og Nicole Melichar (USA), der vandt 6-3, 4-6, 6-2. Måske er Serena Williams ikke så ked af det, for hun deltager også i single, hvor hun er fremme i semifinalen og får brug for alle sine kræfter.

Fodbold. Når Tottenham sidst på ugen starter forberedelserne til den kommende sæson, tropper den danske landsholdsspiller Christian Eriksen også op. Selv om Tottenham-stjernen har sagt, at det måske var på tide at prøve noget nyt efter seks år i London-klubben, er han trods interesse fra blandt andet Real Madrid fortsat at finde i Premier League. The Guardian skriver, at Tottenham ikke har modtaget officielle bud på Christian Eriksen trods danskerens interesse i at skifte.