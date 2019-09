Sportsblik: Hvem fa'en gider se en flok kællinger tosse rundt efter en fodbold?

Nu skal der for alvor satses på kvindefodbold. Tusind år efter at kvindehåndbolden fik fart på. Men vil det slå igennem som folkesport? Orker vi det? Eller er det bare et udtryk for politisk korrekthed?