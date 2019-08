Dolberg bliver Danmarks tredjedyreste, dansk firer sikrer OL-billet og dansk OL-guldvinder stopper

Direkte sport i tv Torsdag DR 1 18.00 Fodbold: Danmark-Malta (k) TV 2 Sport 10.20 Roning: VM, semifinaler 15.00 Cykling: La Vuelta, 6. etape 19.45 Ishockey: Zug-Rungsted TV3+ 18.45 Fodbold: Riga-FC København TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Viborg 20.15 Atletik: Diamond League TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-RN Löwen (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 6. etape 19.05 Tennis: US Open Eurosport 2 15.35 Cykling: Deutschland Tour 17.35 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold. Kasper Schmeichel reddede to straffespark, da Leicester avancerede i ligacuppen med en sejr over Newcastle. Kampen på St. James Park endte 1-1, og i den efterfølgende straffesparkskonkurrence kom Schmeichel i vejen for forsøgene fra Jonjo Shelvey og Isaac Hayden. Everton kom bagud efter 20 sekunder mod Lincoln fra den tredjebedste række, men vandt 4-2, hvorimod et andet hold fra Lincolns række, Sunderland, eliminerede Burnley fra Premier League med 3-1. Bournemouth fra Premier League måtte gennem en straffesparkskonkurrence for at overvinde Forest Green fra den fjerdebedste række.

Fodbold. En tidligere vinder og en tidligere finalist i den største europæiske klubturnering er klar til denne sæsons gruppespil i Champions League, hvortil der foretages lodtrækning senere i dag. Ajax vandt på mål af den mexicanske forsvarsspiller Edson Alvarez og den sprudlende serber Dusan Tatic 2-0 over Apoel Nicosia efter 0-0 på Cypern. Club Brugge vandt hjemme 2-1 og dermed sammenlagt 3-1 over Lask Linz fra Østrig, og Tjekkiets eneste tilbageværende klub i de europæiske turneringer, Slavia Prag, vandt for anden gang 1-0 over rumænske Cluj.

Seedningslagene til dagens lodtrækning:

Lag 1: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Juventus, Bayern München, Zenit St. Petersborg

Lag 2: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Ajax, Benfica

Lag 3: Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

Lag 4: Lokomotiv Moskva, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Røde Stjerne, Atalanta, Lille

Fodbold. Ajax var i kampen mod Apoel uden Kasper Dolberg i truppen, men den 21-årige danske landsholdsspiller sad til gengæld på tribunen iført et Nice-halstørklæde og så sin kommende klub tabe 2-1 på hjemmebane til Marseille i den franske liga. Kampen var afbrudt i 10 minutter, da dommeren efter 28 minutter sendte spillerne fra banen, fordi det føg med homofobiske tilråb rettet mod Marseille, der ifølge AFP blev kaldt ’en flok bøsser’ i Nice-tilhængernes smædesange.

Motorsport. Jessi Combs mistede livet, da den 39-årige amerikanske racerkører og tv-vært i ørkenen Alvord Desert i Oregon forsøgte at slå sin egen hastighedsrekord på fire hjul, der blev sat i 2013 med 641 km/t. »Jessi Combs blev erklæret død på stedet. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver undersøgt«, meddeler sherifkontoret i Harney County.