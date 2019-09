Verdens hurtigste sprinter fra dopingstraf, verdens bedste slået i New York og følg de sidste spillerhandler live

Simon Kjær er klar til at spille Champions League efter at have lavet en lejeaftale med Atalanta.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Fredericia-GOG (m) Eurosport 1 17.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open





Atletik. Verdens hurtigste mand i 2019, amerikaneren Christian Coleman (9,81 sek.), undgår en sanktion for at have forbrudt sig mod de såkaldte whereabouts-regler tre gange indenfor et år. Ved nærmere gennemgang viser det sig nemlig, at den første af Colemans tre forseelser er blevet fejldateret 1. april 2018, men forseelsen blev først begået 6. juni samme år. Det oplyser de amerikanske antidopingmyndigheder ifølge AP. Christian Coleman stod til et års karantæne og udelukkelse fra både dette års VM og næste års OL.

Tennis. Den første kvartfinale i damesingle ved US Open blev sammensat efter en gedigen overraskelse og et særdeles langt tresætsdrama. Den 22-årige schweizer Belinda Bencic (seedet 13) stod for overraskelsen, da hun i sin ottendedelsfinale på bare halvanden time ekspederede den topseedede japaner Naomi Osaka ud af turneringen med 7-5, 6-4. Nu venter kroaten Donna Vekic (23), der var to timer og tre kvarter om at nedkæmpe tyske Julia Görges. Tyskeren havde matchbold i andet sæt, men den 23-årige gravede sig op fra hullet og spillede sig i karrierens første grandslamkvartfinale med 6-7 (5), 7-5, 6-3.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær spiller i resten af denne sæson i den italienske Serie A for Atalanta, der også er med i Champions League. Den Sevilla-ejede forsvarsspiller har indgået en lejeaftale, der kan gøres permanent. 30-årige Simon Kjærs karriere tog for alvor fart, da han for 11 år siden skiftede til en anden Serie A-klub, Palermo, fra FC Midtjylland.

Transferdeadline live





Fodbold. Inter-angriberen Romelu Lukaku er den seneste i rækken af spillere, der er blevet udsat for racisme. Det skete for belgieren søndag, da han havde scoret det afgørende mål for Inter i sejren på udebane over Cagliari. Han kommer nu med en opsang til de ansvarlige ledere i fodboldens verden. »Fodbold er et spil, der skal kunne nydes af alle og vi må ikke acceptere nogen former for diskrimination, som kan kaste skam over vores sport. Jeg håber, at fodboldforbund verden over reagerer resolut, når der diskrimineres«, skriver Lukaku på Instagram.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har nomineret Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelona) og Virgil van Dijk (Liverpool) til titlen som verdens bedste spiller i sidste sæson. Van Dijk skal skrive historie, hvis han vil vinde prisen, for kun én gang tidligere, er en forsvarsspiller kåret til verdens bedste. Det var italieneren Fabio Cannavaro, som vandt tilbage i 2006. Hos kvinderne kæmper engelske Lucy Bronze med de to amerikanske verdensmestre Megan Rapinoe og Alex Morgan om værdigheden. Priserne uddeles 23. september i Milano.

Fodbold. Angriberen Radamel Falcao ser ud til at blive et hit i tyrkiske Galatasaray, såfremt han kan blive enig med klubben om en kontrakt. Søndag, da colombianeren, der endnu er på kontrakt i Monaco, kom til Istanbul for at forhandle, blev han mødt af omkring 25.000 fans i lufthavnen.

Kulübümüze transferi için görüşmelere başladığımız Radamel @FALCAO’ya, büyük Galatasaray taraftarından muhteşem karşılama! pic.twitter.com/oJEvQD5VNT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

Cykling. Colombianske Nairo Quintana (Movistar) har skrevet en treårig kontrakt med det ambitiøse franske Arkea-Samsic-hold.

Fodbold. Målmand Anders Lindegaard har forlænget sin kontrakt med Helsingborg til udgangen af 2021.