Indersiden: Nicklas Bendtner skal kunne gøre det bedre som superligadebutant end Rafael van der Vaart

Nicklas Bendtner i Superligaen med 81 landskampe i bagagen. Og når Ståle Solbakken sender ham ind til de første spilleminutter for FCK, vil Bendtner optræde for klub nummer otte. 81 landskampe, det er altså mange. Men den hollandske eksstjerne Rafael van der Vaart kom til FC Midtjylland og debuterede i den bedste danske fodboldrække med 109 landskampe for Holland på sit cv. Han lignede ikke mere en landsholdsspiller, da han fik lov at være med i 17 FCM-kampe og senere tre for Esbjerg. Van der Vaart kunne alt med en bold, bare ikke i superligatempo. Færdig i topfodbold, langsom og skrøbelig.