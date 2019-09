8-0: De engelske mestre ydmyger Watford i vanvittig magtdemonstration

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Odense - Herning/Ik. (k) TV 2 Sport 12.00 Badminton: China Open 20.45 Fodbold: Milan-Inter TV3+ 15.00 Formel 1: Singapores GP - kval. 18.30 Fodbold: Newcastle-Brighton TV3 Sport 12.00 Formel 1: Singapores GP - træning 13.30 Fodbold: Leeds-Derby 17.45 Speedway: Storbritanniens GP 01.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Leicester-Tottenham 16.00 Fodbold: Manchester City-Watford 18.30 Fodbold: Bremen-RB Leipzig 20.30 Håndbold: Barcelona-Celje (m) Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-FC Köln Eurosport 1 12.55/18.55 Tennis: Laver Cup 15.00 Cykling: Primus Classic Eurosport 2 14.45 Motorsport: Endurance - VM-afd.

Fodbold. Manchester City var rigtig onde ved Watford, da de to hold mødtes i Premier League. Pep Guardiolas tropper vandt hele 8-0 og var dermed tæt på at skrive historie. Efter blot 18 minutters spil var de engelske mestre allerede foran 5-0, og Watfords nye træner Quique Flores havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. Det gik galt i kampens første minut, da David Silva gjorde det til 1-0, og da proppen først var af, broderede City sig uden de store problemer gennem Watfords rystende svage defensiv og gjorde ydmygelsen perfekt.

Med den alvorlige øretæve er Watford stadig uden sejr i denne sæson, og holdet er sidst i rækken. Undervejs mod storsejren scorede Bernardo Silva hattrick, mens de øvrige mål blev scoret af fem forskellige spillere. Nederlaget var Watfords største nogensinde i Premier League. Den største sejr historisk set i Premier League stod Manchester United for, da holdet tilbage i 1995 vandt 9-0 over Ipswich.

Parabordtennis. Det danske hold med Peter Rosenmeier, Henrik Korndahl Brammer og Rasmus Damkjær Hansen tabte EM-finalen 2-0 til Spanien og fik dermed sølv.

Motorsport. For 3. formel 1-løb i træk var Ferraris Charles Leclerc hurtigst i kvalifikationen og satte sig på poleposition til Singapores grandprix. Den unge monegasker satte en helt perfekt omgang sammen i sidste forsøg og slog den førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes) med knap to tiendedele af et sekund. Sebastian Vettel i Ferrari starter som nr. 3. 21-årige Charles Leclers har vundet de to seneste formel 1-grandprixer. Kevin Magnussen fik det optimale ud af sin Haas-racer og kom videre til 2. kvalifikationsrunde i modsætning til teamkollega Romain Grosjean, der starter som nr. 18. Den danske kører kunne ikke forbedre sig yderligere og sluttede med 15. bedste tid, men da Racing Points Sergio Perez har fået en straf og rykkes fem pladser tilbage, starter Magnussen som nr. 14.

Fodbold. Med en sejr på 4-0 hjemme over FC Köln overtog Bayern München 1. pladsen i Bundesligaen. Robert Lewandowski var på pletten to gange, inden de to nye spillere Philippe Coutinho og Ivan Perisic også kom på måltavlen. Både RB Leipzig og Borussia Dortmund har spilleten kamp færre end Bayern og kan med en sejr overtage føringen.

Håndbold. De nye, elektroniske tiltag har fået en hård medfart i dansk håndbold, som i denne sæson skulle teste et nyt challenge-system og en elektronisk timeout-knap. Allerede en måned inde i den nye sæson kan tiltagene få dødsstødet. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har lørdag hasteindkaldt alle ligaklubber til et møde om situationen. Det skriver TV2 Sport, der har talt med DHF’s formand, Per Bertelsen, ifølge Ritzau.

»Vi skal have en åben snak om den situation, vi er havnet i. Alt er i spil. Der er ikke noget, der er helligt i det her. Vi skal have fundet en løsning sammen med klubberne, som alle kan acceptere. Længere er den ikke«, siger Per Bertelsen til TV 2.

Cykling. Med den danske mester Michael Mørkøv i den vante formidable rolle som sidste hjælper i den hektiske finale susede den italienske europamester Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) over stregen som vinder af sidste etape i Slovakiet Rundt foran franskmanden Arnaud Démare (Groupama FDJ) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). At Viviani formåede at holde Démare bag sig, betød også, at italienerens belgiske holdkammerat Yves Lampaert sejrede sammenlagt 1 sekund foran Démare. Deceuninck-Quick Step nåede dermed op på 67 sejre i år og med Jumbo-Visma som nr. 2 med 47 er det belgiske kollektiv sikker på at blive det mest vindende mandskab for ottende sæson i træk. Mørkøv blev nr. 8 på sidste etape, mens Rasmus Quaade (Riwal Readynez) på 16. pladsen sluttede som bedste dansker sammenlagt med et minus på 1.17 minut.

Skydning. Stine Nielsen skød en dansk kvoteplads til de olympiske lege næste år i Tokyo hjem, da hun ved EM i Bologna blev nr. 6 i 50 meter riffel 3 positioner. Stine Nielsen deltog også ved OL i 2012 og 2016, og det er den tredje danske kvoteplads i skydning til OL næste år, der er i hus. Tidligere har Jesper Hansen i skeet og Anne Skade Nielsen i 10 meter luftriffel sikret danske billetter. Dermed har Danmark i alt sikret sig 42 kvotepladser til OL.

»Jeg har det fantastisk og kan slet ikke være i min krop. De kvotepladser fylder bare så meget, og jeg var meget nervøs, så det er en stor lettelse at have vundet en plads nu. Jeg kan ikke slutte det her år bedre af«, siger Stine Nielsen i en pressemeddelelse.

Håndbold. Efter nederlaget i pokalkvartfinalen til Herning-Ikast kom de regerende danske mestre fra Team Esbjerg hurtigt tilbage på sporet ved at vinde 29-20 ude over EH Aalborg. Kristine Breistøl og Line Jørgensen scorede begge fem gange for vestjyderne, der har vundet alle deres fem kampe i ligaen. Til gengæld måtte Odense hjemme indkassere et nederlag på 26-24 til Ikast-Herning. Det var sæsonens andet nederlag til fynboerne.

Fodbold. Christian Eriksen var henvis til bænken, da Tottenham på udebane mødte Leicester med Kasper Schmeichel i målet. Hjemmeholdet vandt 2-1 efter at Harry Kane på akrobatisk vis ellers havde bragt London-holdet foran i 1. halvleg. Efter pausen fik Ricardo Pereira udlignet, og i slutfasen scorede James Maddison sejrsmålet. Begge hold fik et mål underkendt efter VAR havde konstateret, at der var offside med i spillet. Christian Eriksen kom på banen 11 minutter før slutsignalet.