Tre mål på fem minutter, da Brøndby vendte kamp og sled sig videre efter forlænget spilletid

Direkte sport i tv DR2 18.00 Håndbold: Din. Bukarest-GOG (m) TV 2 Sport 07.00/11.00 Tennis: Wuhan Open (k) 13.55 Cykling: VM, enkeltstart, elite (m) 18.30 Håndbold: Lemvig/Th.-N.sjælland 20.30 Håndbold: Sønderjyske-Aalb. (m) TV3+ 16.30 Fodbold: Hillerød-F.C. København 19.30 Fodbold: Skive-Brøndby TV3 Sport 16.30 Fodbold: Lyon-Ryazan (k) 19.00 Håndbold: Kiel-Meshkov Brest (m) 20.45 Fodbold: MK Dons-Liverpool TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Reims 6’eren 21.00 Fodbold: Man. United-Rochdale Eurosport 1 08.25 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship 20.45 Fodbold: Chelsea-Grimsby

Fodbold. Flere superligaklubber kom på overarbejde i onsdagens pokalkampe mod modstandere fra lavere rækker, men ingen repræsentanter fra dansk fodboldsoverhus blev slået ud.

Brøndby var i problemer i Skive og kom først videre efter en dramatisk omgang forlænget spilletid, der bød på tre scoringer på fem minutter. I Skive havde Samuel Mraz bragte Brøndby foran kort inde i 2. halvleg, mens Mikkel Jespersen stod for udligningen i 81. minut, da Hjörtur Hermannsson ikke gik resolut nok til ham. I den forlængede spilletid afsluttede Emil Søgaard en kontra til 2-1 til Skive i 109. minut, inden Andreas Maxsø og Lasse Vigen med scoringer i 111. og 114. minut fik vendt en truende Brøndby-nedtur til sejr. Skive fik i 120. minut bolden i nettet, men der blev vinket for offside.

Tidligere på dagen havde FC København været ude i straffespark for at besejre Hillerød, mens Sønderjyske i slutfasen havde formøblet en 2-0-føring i Hvidovre og derfor måtte i forlænget spilletid for at sikre sig en sejr på 4-2.

Fodbold. Mere overbevisende var Esbjergs 5-2- gevinst mod Marienlyst samt AaB’s derbysejr mod Vejgaard. Over 2.500 tilskuere var dukket op til lokalopgøret i Aalborg, hvor det hele blev afgjort efter pausen, da særligt én AaB’er trådte i karakter. Kasper Kusk hamrede 5 mål ind på stribe efter Patrick Kristensen åbningsmål i 46. minut og sikrede dermed en 6-0-sejr. Øvrige resultater: Avarta-Fredericia 2-4, HB Køge-Nykøbing FC 1-0, AB-Viborg 3-1 efs.

Fodbold. Efter tre kampe uden sejr kom var der omsider igen gevinst til Atlético Madrid. På Mallorca i La Liga-opgøret scorede Diego Costa og Joao Felix og sikrede en 2-0-sejr.

Fodbold. Danmarks Idrætsforbund (DIF) valgte i juli efter en såkaldt grundig undersøgelse ikke at indlede en matchfixingsag om spil på egne kampe i 1. divisionsklubben FC Roskilde. Men Roskilde FC er på ny havnet i søgelyset. Politiken beskrev i maj, at der i Tyskland er blevet væddet mistænkelige beløb på mindst to FC Roskilde-kampe. Nu har BT gravet frem, at der i en sydtysk by i maj fra fem forskellige kiosker blev udbetalt gevinster på en lille kvart million kroner til dygtige lokale fodboldkyndige. FC Roskildes ejer Carsten Salomonsson siger til BT: »Der kører en sag, og når den er afsluttet, hører vi fra politiet. Det har vi fået at vide«.

Fodbold. FC København-målmand Kalle Johnsson, der reddede det danske mesterhold fra en pokalblamage i Hillerød ved at snuppe to forsøg i straffesparkskonkurrencen, kan se frem til et ravlt efterår. FCK’s anden stærke målmand, Sten Grytebust, blev så skadet til træning i mandags, at han skal opereres. Det oplyser FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside. Hvor længe operationen holder Sten Grytebust ude, er uvist.

Håndbold. GOG’s mænd tabte for første gang i sæsonens Champions League, da Dinamo Bukarest i Rumænien sejrede 35-28 (17-12).

Fodbold. Der er mere Champions League i vente i Hjørring i den kommende tid. Onsdag aften vandt kvinderne fra Fortuna Hjørring med 2-0 over det albanske mandskab KF Vllaznia Shkodër og gik samlet videre til 1/8-finalerne med 3-0 samlet. 1/8-finalerne har blandt andet også deltagelse af Lyon, Wolfsburg, Barcelona og måske Brøndby, der torsdag på hjemmebane skal forsvare en 1-0-føring fra det første møde med svenske Piteå IF. Der trækkes lod 30. september.

Fodbold. Tottenham er inde i en skidt periode, og den blev værre tirsdag aften, hvor holdet blev slået ud af EFL Cuppen af Colchester fra den fjerdebedste række. Den ordinære kamp endte 0-0, og da der ikke er forlænget spilletid i den lille pokalturnering, gik holdene direkte til straffesparkskonkurrencen. Her brændte blandt andre Christian Eriksen fra Tottenham sit forsøg, og Colchester vandt overraskende 4-3. Christian Eriksen blev skiftet ind midt i 2. halvleg uden at kunne ændre slagets gang i Tottenhams favør.

Fodbold. Barcelona har fået en middelmådig start i den spanske liga og har allerede to nederlag på kontoen. Sæsonoptakten med fire kampe i Japan og USA er en af årsagerne, siger forsvarsklippe Gerard Pique. »Vi har ikke haft tid til at træne så meget, vi har været på mange ture, og det kan man se. Der er spillere, som stadigvæk ikke er i form, og der er andre, som har skader eller føler sig utilpas«, siger Pique, der tirsdag var med til at vinde 2-1 over Villarreal i en kamp, der kastede en mindre skade af sig til Lionel Messi.

Cykling. Den 29-årige australier Rohan Dennis forsvarede sin VM-titel i enkeltstart på fornem facon, da han over en distance på 54 kilometer pulveriserede rivalerne i Yorkshire. Rohan Dennis var med tiden 1.05,05 timer 1.09 minut hurtigere end den kun 19-årige belgier Remco Evenepoel. Italieneren Filippo Ganna tog bronze. Danskerne Kasper Asgreen og Martin Toft Madsen blev henholdsvis nummer 17 og 29.

Cykling. Christina Siggaard er ude af billedet til kvindernes VM-løb på lørdag. Sigaard døjer med efterveerne af et styrt, oplyser Danmarks Cykle Union.

Tennis. Den serbiske stjerne Novak Djokovic gør comeback efter en skulderskade. Det sker ved Japan Open i Tokyo i næste uge.

Fodbold. Hvis FC København spiller sig frem til forårets knockoutfase i Europa League, kommer holdet til at stifte bekendtskab med videodommersystemet VAR. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddeler således, at VAR indføres i Europa League fra 1/16-finalerne. Uefa oplyser ligeledes, at den nye klubturnering, der ser dagens lys i 2021, er blevet døbt Uefa Europa Conference League.