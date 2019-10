Dansk ishockeymålmand springer ud som homoseksuel

Direkte sport i tv Torsdag 3. oktober TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 21.00 Atletik: VM TV3+ 2.15 NFL: Seattle-LA Rams TV3 Sport 8.30 Tennis: China Open (m) 18.30 Fodbold: Kolding-Fredericia 1.05 Ishockey: NY Rangers-Winnipeg TV3 Max 17.00 Håndbold: Flensburg- Hannover(m) 6’eren 21.00 Fodbold: Malmö FF-FC København Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt 18.55 Fodbold: Besiktas-Wolverhampton 21.00 Fodbold: Lazio-Rennes Eurosport 2 17.00 Fodbold: Astana-Partizan Beograd 18.55 Fodbold: AZ Alkmaar-Manchester U. 21.00 Fodbold: Arsenal-Standard Liège

Ishockey. Som den første mandlige danske professionelle ishockeyspiller nogen sinde er målmanden Jon Lee-Olsen fra mesterholdet Rungsted sprunget ud som homoseksuel. Det skete i TV2-programmet Go’ aften Danmark. »Jeg er sikker på, at der i fremtiden er andre, der står frem, og jeg håber, at jeg kan være med til at give andre modet til at tage springet«, siger den 27-årige Jon Lee-Olsen, der får opbakning af landsholdsanfører Peter Regin. »Det er fantastisk, at han gør det, og forhåbentlig kan han i mangfoldighedens navn være en inspiration for andre. Ikke blot ishockeyspillere, men for sportsfolk generelt«, siger Peter Regin i en pressemeddelelse fra Danmarks Ishockey Union.

Fodbold. Først i 89. minut fik AC Horsens scoret målet, der sikrede avancement i pokalturneringen mod 2. divisionsholdet Thisted FC. Louka Prip scorede sejrsmålet til 2-1, der sikrer AC Horsens en udekamp mod Fremad Amager. Simon Okosun bragte AC Horsens foran, men Laurits Bust Sørensen udlignede for Thisted.

Fodbold. FC Fredericia er tilbage som tophold i 1. division med en 2-1-sejr på udebane i lokalopgøret mod oprykkeren Kolding IF. Steven Enna og Kristian Kirkegaard scorede målene for Fredericia, inden Jeppe Hansen reducerede.

Foto: Joachim Ladefoged 62-årige Frank Arnesen spillede i Anderlecht i 1983-1985. Som leder holdt han kun 9 måneder.

Fodbold. Retorikken var på grænsen til det svulstige, da ekslandsholdsspiller Frank Arnesen for mindre end et år siden vendte tilbage til den belgiske klub Anderlecht i en rolle som teknisk direktør. Der skulle skrives »en smuk historie«. Men historien blev hverken smuk eller lang. For Frank Arnesen er torsdag blevet fyret. I maj hentede klubben Vincent Kompany som spillende manager, og ifølge avisen Het Laatste Nieuws er det dennes ankomst, der har sat gang i en rokade, der nu koster Arnesen jobbet. Anderlecht oplyser også, at klubikonet Frank Vercauteren overtager ansvaret for den daglige træning i storklubben, der er i krise efter blot en ligasejr i ni kampe.

Tennis. 16-årige Holger Rune er klar til kvartfinalen i en ITF-turnering i Antalya efter en sejr på 7-6 (8-6), 6-3 over bosnieren Aziz Kijametovic. Næste kamp er mod den 3.-seedede tjekke, 20-årige Michael Vrbensky, der er nummer 548 på verdensranglisten, hvor Holger Rune er nummer 1.133.

Cykling. Hollænderen Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), der i søndags så overraskende brød sammen i VM-finalen i Harrogate, angreb undervejs i det 193,3 km lange Münsterland Giro sammen med blandt andre Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), men det viste sig at være alt for langt udefra, og i stedet mundede finalen på den tyske landevejssæson ud i den ventede massespurt. Her holdt Asgreens colombianske holdkammerat Alvaro Hodeg lige netop hjemmebanefavoritten Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) bag sig til sin 7. og det belgiske kollektivs 68. sejr i år. Van der Poel, der nu koncentrer sig om crosssæsonen, blev nr. 12, mens Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) blev nr. 21 og Asgreen nr. 58 med minus på henholdsvis 10 sekunder og 1.20 minut.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund har afvist protesten fra Esbjerg efter pokalnederlaget til Herning-Ikast 19. september. Esbjerg ville have taget en timeout, men lyden fra hornet var forsinket. DHF vurderer, at der er tale om et dommerskøn, som ikke kan ankes. »Der sker så mange fejl i kampens sidste 35 sekunder, og de går os alle imod. Vi mister to timeouter, vi får et straffekast imod os, og vi mister bolden to gange – uden at vi begår nogen fejl«, siger Esbjergtræner Jesper Jensen om situationen.

Fodbold. I en alder af 33 år har Claudio Marchisio indstillet karrieren på grund af en knæskade. Italieneren med 55 landskampe har senest spillet for Zenit St. Petersborg, men har tidligere vundet syv italienske mesterskaber og fire pokaltitler med Juventus.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix Caroline Wozniacki er i en kvartfinale for første gang i et lille halvt år.

Tennis. China Open og Caroline Wozniacki er bare et godt match. Danskeren vandt turneringen i 2010 og sikrede sig undervejs mod triumfen for første gang førstepladsen på verdensranglisten. I 2018 vandt hun på ny den point- og pengetunge event, og i 2019-versionen er hun godt i gang med et titelforsvar. Torsdag morgen blev tjekkiske Katerina Siniakova nedkæmpet 7-5, 6-4 efter en slutfase, hvor Wozniacki først misbrugte tre matchbolde i egen serv og derfor måtte bryde Siniakova endnu en gang for at avancere. I kvartfinalen fredag kl. ca. 10.30 skal Wozniacki møde russiske Daria Kasatkina, der slog landsmanden Ekaterina Alexandrova 6-4, 6-3.

Fredagens kvartfinaler

Wozniacki-Daria Kasatkina

Naomi Osaka-Bianca Andreescu

Elina Svitolina-Kiki Bertens

Ashleigh Barty-Petra Kvitova

Fodbold. Schweiz’ stjernekort i offensiven, Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri, er skadet og kommer ikke i kamp i EM-kvalifikationen mod Danmark lørdag 12. oktober.

Golf. Årets Fund i dansk idræt anno 2018, 18-årige Nicolai Højgaard, gik 1. runde af Open de España ved Madrid i 71 slag (1 eagle, 2 birdies og 4 bogeys), hvilket foreløbigt rækker til en 66.-plads delt med bl.a. Lasse Jensen. Bedste danskere er Joachim B. Hansen med 69 slag (5 birdies og 3 bogeys) på en delt 30.-plads og Jeff Winther med 70 slag, hvilket er 7 flere end den førende nordmand, Kristian Krogh Johannessen.