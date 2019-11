Reaktioner dagen derpå: Irerne står tilbage med en følelse af bitterhed og stolthed, efter en »dansk dolk« gik gennem hjertet på dem

EM-slutrunde 2020 Overblik 19 EM-billetter er på nuværende tidspunkt uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine og Østrig Tirsdag vil enten Ungarn, Wales eller Slovakiet snuppe den 20. billet. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen og semifinalen spilles på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg. Vis mere

Irerne måtte endnu engang vride sig i bitterhed og ærgrelse, da gæsterne fra Danmark fik det nødvendige point med resultatet 1-1 i Dublin, som udløste billet til EM-slutrunden 2020, hvor minimum to danske kampe skal spilles i København. Det var på trods af en præstation, som flere irske medier godkender.

Og det er netop den godkendte præstation, som gør det endnu mere bittert, at kvalifikationen til EM-slutrunden ikke lykkedes i første omgang. Til foråret skal irerne spille play-off kampe, som vil afgøre, om vi får dem at se til sommerens slutrunde. Vincent Hogan skriver på Independent.ie, at »den danske dolk gik gennem hjertet, lige da blodet igen begyndte at bruse« med henblik på den udligning på hovestød, som Matt Doherty satte ind i det 85. minut.

Den irske landstræner Mick McCarthy kommenterede også det 1-5 nederlag for to år siden og sagde, at der slet ikke er hold i det.

»Nogle gange løber man ind i nederlag, men det rejser man sig fra. I aftes var spillerne fantastiske, og jeg er stolt af dem«, siger landstræneren.

Desuden vurderer irske eksperter, at det er det bedste, de har spillet i flere år.

'It's the best we have played in years' - Liam Brady hails Irish performance in Aviva draw @RealKevinPalmer https://t.co/FzF4PJ3GGq pic.twitter.com/uKmW2M2AFP — Independent Sport (@IndoSport) November 19, 2019

Det vurderes også, at irerne var dem, der voksede mest i løbet af kampen.

Ireland grow as Denmark shrink but late late show fails to fully deliver https://t.co/mWJlo8QwXP via @IrishTimesSport — Irish Times Sport (@IrishTimesSport) November 19, 2019

Danske medier er dog enige om, at det ikke var en præstation, som væltede kegler. Men det var en præstation, som gjorde det, der skulle til.