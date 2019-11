Braget om Øresund i Parken: Nu venter der FCK en altafgørende gruppefinale mod Malmö FF

Automatisk oplæsning Beta

Da lodtrækningen til dette efterårs gruppespil i Europa League blev foretaget, markerede fans af FC København og Malmö FF helt sikkert datoen 12. december i kalenderen

Det lignede nemlig dagen for en direkte duel i Parken om en plads i knockoutfasen mellem Skandinavens to bedste mandskaber de seneste år.

Nu bliver det virkelighed.

Torsdag aften sikrede FC København en sejr på 1-0 over FC Lugano, der var mere sikker, end slutcifrene indikerede.

Mens Malmö FF på hjemmebane kom foran 1-0 mod Dinamo Kijev, bagud 1-2, for så at vinde 4-3.

Dermed kan FC København nøjes med uafgjort i braget om Øresund om 14 dage. Malmö FF skal vinde i Parken for at holde Dinamo Kiev på afstand, der hjemme møder FC Lugano og må forventes at sikre de tre point.

Det københavnske mål mod samme FC Lugano blev scoret af Nicolaj Thomsen. På noget så utradionelt fra hans side som et flyvende hovedstød. Scoringen faldt efter et flot opspil, hvor formstærke Pieros Sotiriou vendte spillet ved at sende en lang bold på tværs til Karlo Bartolec, som slog et indlæg ind i panden på Thomsen.

Foruden scoringen gjorde netop Karlo Bartolec og Nicolaj Thomsen sig også fint bemærket i Ståle Solbakkens alternative 3-5-2-opstilling. Den formation betød, at Pep Biel og målscorer spillede inde centralt ved siden af Carlos Zeca. Bartolec og Pierre Bengtsson besatte de to wingbacks. Mens Rasmus Falk kom ind i anden halvleg, og Viktor Fischer blev sparret og så hele kampen fra bænken.

Hidtil dette Europa League-efterår har FC København mod Malmö FF og Dinamo Kijev spillet på to udebaner, der blev anset for at være nogle svære af slagsen.

Opgøret mod FC Lugano var alt andet.

Kampen blev nemlig ikke spillet på FC Luganos normale, mindre stadion. Men i St. Gallen 260 kilometer væk fra Lugano en torsdag aften klokken 21.00, hvor ’hjemmeholdet’ modsat FCK ikke havde nogen mulighed for at spille sig videre i turneringen.

Det førte til nogle triste billeder, hvor kun 1600-1800 af de grønne plastiksæder på et stadion med plads til 17.000 tilskuere var besat.

FC Luganos spil var lige så gråt som omgivelserne. Teknikeren Junior gjorde sig bemærket i løbet af de første 25 minutter. Særligt da han med et dybdeløb stod i en situation inde i feltet, hvor målmand Karl Johan Johnsson måtte kaste sig ned i fødderne på ham for at afværge situationen.

Men ellers havde Andreas Bjelland, Victor Nelsson og Sotirios Papagiannopoulos godt styr på det schweiziske mandskab, der kæmper for at holde sig oppe i den hjemlige række trods pladsen i europæisk fodbold.

Efter Nicolaj Thomsens føringsmål skabte FC København ikke meget rent offensivt. Men den kontrolleret offensiv førte til, at føringen virkede langt større, end det reelt var tilfældet.

At det blev til en sejr var ikke bare vigtigt for FC København, men dansk fodbold som et hele. FC København er nemlig atter ene om at score point til Danmark på koefficenranglisten.

Det er særligt vigtigt i denne sæson, da Danmark skal holde den aktuelle placering som en af Europas 15 bedste ligaer, hvis vi vil have tre ud af fire hold med mulighed for at nå gruppespillet i enten Champions League eller Europa League fra sæsonen 2021/2022.

Henter FCK ikke nok point kan det føre til, at Danmark i kapløbet med blandt andre Tjekkiet, Cypern og Skotland kan slutte uden for top top 15 og dermed nøjes med, at tre ud af de fire europæiske pladser vil være i den nye opfindelse Conference League.

FCK-sejren kom i hus til lyden af egne fans, som overmacthede de tavse schweizere med flere længder. Midt i festen opstod der dog et problem.

Anfører Carlos Zeca fik et gult kort efter en glidende tackling og er dermed ude med karantæne i gruppefinalen mod Malmö FF.

Et opgør, som vi alle godt allerede kan begynde at glæde os til.