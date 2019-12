Danmarks 10 største talenter er nomineret til kåringen af Årets Fund

Automatisk oplæsning Beta

Kilden til blomstrende talentudvikling i dansk idræt synes aldrig at løbe tør.

I hvert fald er status år efter år imponerende, når Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken nominerer de 10 kandidater til kåringen af Årets Fund.

Kåring Årets Fund Årets Fund blev kåret første gang i 1929 og er således Danmarks ældste idrætspris. Kåringen er en hyldest til talenterne i dansk idræt og belønner de største gennembrud i året, der er gået. Det er Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken, der står bag Årets Fund. 10 talenter bliver nomineret blandt de indstillede fra de enkelte specialforbund og alle inviteret til den endelig kåring 29. december. De seneste 10 års vindere er 2018: Nicolai Højgaard, golf 2017: Mikkel Bjerg, cykling 2016: Kasper Dolberg, fodbold 2015: Simone Tetsche, BMX 2014: Ida Marie Baad og Marie Thusgaard, sejlsport 2013: Emma Jørgensen, kajak 2012: Thorbjørn Olesen, golf 2011: Mie Ø. Nielsen, svømning 2010: Viktor Axelsen, badminton 2009: Rikke Møller Pedersen, svømning

Alle specialforbund har også i 2019 været inviteret til at indstille talenter, der har præsteret et spektakulært gennembrud inden for deres sport i det forgangne år. Den opfordring førte til 25 indstillinger, som komiteen bag Årets Fund har gennemgået og på den baggrund nomineret 10 kandidater til den endelige kåring søndag 29. december.

»Det er altid et særligt privilegium at gennemgå årets store gennembrud af danske talenter, når vi vurderer kandidaterne til kåringen af Årets Fund. Endnu en gang efterlader de 10 nominerede et samlet løfte om, at vi også i de kommende år kan se frem til danske toppræstationer på allerhøjeste internationale niveau«, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

»Jeg hæfter mig ved den positive mangfoldighed, som de 10 nominerede repræsenterer. Kun 3 af dem er fra sportsgrene, der også havde en atlet nomineret til kåringen af Årets Fund sidste år. Det fortæller mig, at selv om Danmark er en lille nation, så fortsætter idrættens talentudvikling med at give stort udbytte«, siger Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund.

Her er årets 10 nominerede præsenteret alfabetisk efter sportsgren.

Foto: Prema Powerteam Foto: Prema Powerteam

Automobilsport

Frederik Vesti, 17 år. 13 sejre i det officielle FIA Regional F3 Championship førte til et overlegent samlet mesterskab mere end 100 point foran nærmeste konkurrent.

Cykling

Rasmus Lund Pedersen, 21 år. ’Startmotor’ på Danmarks 4.000 m-hold på bane, der i denne sæson har vundet EM-guld, VM-bronze og to World Cup-konkurrencen foruden at køre verdens næsthurtigste tid nogensinde.

Kajak

Mads Brandt Pedersen, 23 år. EM- og VM-guld på maratondistancen i U23- og seniorklassen.

Karate

Erika Batakujevic, 16 år. Guld ved U21-EM i kumite, bronze ved junior-VM i kumite.

Parasport

Tobias Thorning Jørgensen, 19 år. To EM-guld og en førsteplads på verdensranglisten i grad III. Kvalificeret til de paralympiske lege næste år.





Ridning

Emil Hallundbæk, 21 år. Førsteplads på den individuelle kvalifikationsliste til OL i ridebanespringning.

Sejlsport

Natacha Violet Saouma-Pedersen, 22 år, og Mathias Bruun Borreskov, 23 år. Sølv ved U23-VM i den olympiske bådklasse Nacra 17.