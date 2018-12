Årets Fund hylder sin tvillingebror: »Det betyder så meget, at vi er to. Jeg siger det, hver eneste gang«

Det er så let at bruge store ord - at slå ud med armene og proklamere at verdensherredømmet venter lige om hjørnet. Idrætten er fuld af den slags topambitiøse udmeldinger, fordi det for mange er så vigtig en drivkraft at stile efter det ypperste. Ind imellem kan det dog klinge tomt, fordi talentet kaster et noget mindre ekko tilbage.

Men når rækken af bogstaver former sig til sætninger i munden på Nicolai Højgaard, lyder de alt andet end hule. Tvært imod runger de af dybde. For den 17-årige golfspiller ved, at han har talentet til at være en af de allerbedste - og fredag aften fik han papir på det, da han modtog den ældste danske idrætspris og blev kåret som Årets Fund anno 2018 af Politiken, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

»Det betyder utroligt meget. Det er en pris, som rigtig mange superstjerner har vundet... Og jeg lægger særligt mærke til navnet Thorbjørn Olesen. Han er et af mine store idoler, ham ser jeg meget op til. Så det er helt fantastisk, at jeg for første gang kan få mit navn på samme trofæ som ham. En fantastisk måde at slutte året af på«, siger Nicolai Højgaard med henvisning til, at den danske profil Thorbjørn Olesen vandt prisen i 2012.

Ja, sikke et år. Som Dansk Golf Union skrev i sin indstilling af den unge mand fra Gyttegård Golf Klub nær Billund:

»Nicolai Højgaard har haft en helt igennem fantastisk og historisk god sæson, der sandsynligvis aldrig bliver overgået eller tangeret af en anden amatør fra en så lille golfnation som Danmark«.

Sådan. Bag de fornemme ord gemmer sig en række titler som europamester for amatører - vel at mærke blandt seniorer, selv om han formelt set stadig er junior - og verdensmester for hold, som blandt andre stjernen Tiger Woods tidligere har vundet. Samt en del mere hæder.

På det triumferende danske VM-hold var der også en Rasmus Højgaard, og det er mere end bare et navnesammenfald. Der er tale om Nicolai Højgaards enæggede tvillingebror. De er stort set lige dygtige, og Årets Fund 2018 tilskriver en god del af æren for titlen og den flotte sæson til sit nærmeste familiemedlem.

»Det betyder så meget, at vi er to. Jeg siger det, hver eneste gang nogen spørger... Det er min brors skyld, at jeg er nået hertil. Vi er hinandens årsag til, at vi er blevet så gode til golf. Vores forældre er også en stor del af det, men hovedsageligt er det Rasmus, jeg kæmper med hele tiden. Det er der, det hele kommer fra. Vi er hinandens største konkurrenter, men samtidig er vi de bedste venner, og vi støtter hinanden i alt«, siger Nicolai Højgaard.

Tidligere på året kaldte Thomas Bjørn de to tvillinger for »en gave« til dansk golf. Det er den slags, der ligesom Årets Fund-titlen motiver den 17-årige jyde til at forfølge sine store mål.

»Det er store ord fra den største golfspiller, vi har haft i Danmark. Altså, det betyder utroligt meget for min motivation, det der med... Ikke fordi jeg søger, at folk skal anerkende mig på nogen måde... Men når der så kommer sådan en anerkendelse ligesom den her pris, så giver det så meget motivation og tro. Selv om der måske ind imellem er perioder, hvor jeg kan føle, at det ikke går så godt, så kan jeg se, at der i det store billede er gode ting på vej«, siger Nicolai Højgaard.

Og ambitionerne? At blive nummer et på verdensranglisten, at vinde Ryder Cup, at være den første dansker til at vinde en major. Intet mindre. For som Nicolai Højgaard siger:

»Når jeg går ind i noget, vil jeg være den bedste. Så er jeg ikke tilfreds med at være nummer to eller tre eller vinde en Europa Tour og så stoppe der. Jeg vil ind som nummer et på verdensranglisten, og hvis jeg gør det, kommer Ryder Cup af sig selv, og mon ikke også at majorerne så stille og rolige kommer... Derfor sigter jeg så højt«.