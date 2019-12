United tilføjer Mourinho det første nederlag med Tottenham

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Efter tre sejre som manager for Tottenham led Jose Mourinho sit første nederlag, da portugiseren var tilbage på Old Trafford et år efter at være blevet fyret af Manchester United, der vandt 2-1 på to scoringer af en storspillende Marcus Rashford. Christian Eriksen sad atter på Tottenhams bænk, men spillede den sidste halve time, da Rashford havde scoret sejrmålet på et straffespark begåpet mod ham selv. Kasper Schmeichel holdt atter sit mål rent, da Leicester med 2-0 over Watford forsvarede andenpladsen, og Andreas Christensen fik fuld spilletid i midterforsvaret hos Chelsea, der efter to nederlag slog Aston Villa 2-1. Også Pierre-Emile Højbjerg fik 3 point og rykkede over nedrykningsstregen med Southampton, der vandt 2-1 over Norwich efter en reducering af finske Teemu Pukki.

Alle resultater, målscorere og stilling i Premier League

Foto: Jean-philippe Ksiazek/Ritzau Scanpix Selv om Kasper Dolberg scorede for anden udekamp i træk, har Nice-angriberen endnu ikke prøvet at få point i en udekamp for den franske klub.

Fodbold. Efter Kasper Dolberg vendte tilbage til Nice med en dansk kvalifikation til EM-slutrunden, har den 22-årige angrber scoret i alle sine tre klubkampe. Igen i aften var det imidlertid forgæves, da Nice på udebane tabte 4-1 til Saint-Etienne. Dolberg udnyttede en returbolden fra målmanden til at udligne efter et kvarter, men hjemmeholdet var blandt andet stærke til at udnytte standardsituationer og scorede hovedstødsmål til 3-1 og 4-1. Kasper Dolberg er med sine 5 mål nu topscorer for Nice, der har tabt alle sine fem udekampe med danskeren på holdet.

Fodbold. I den igangværende sæson var både Brøndby og Fortuna Hjørring blandt de sidste 16 i kvindernes Champions League. Kan Danmarks to bedste klubber gentage det i 2021, vil det betyde deltagelse i økonomisk lukrative gruppespil. Det Europæiske Fodboldforbunds eksekutivkomité har nemlig i dag besluttet, at Champions League i sæsonen 2021/2022 i højere grad skal ligne det turneringsformat, man kender fra mændenes berømte pendant. Kvindernes gruppespil får dog kun deltagelse af 16 hold, der bliver fordelt i fire grupper med fire i hver.

Fodbold. Nations League i efteråret 2020 udvidet fra 12 til 16 hold i den bedste gruppe, og her vil Danmark efter oprykningen i efteråret 2018 være seedet i tredje lag sammen med Bosnien-Hercegovina, Ukraine og Sverige, når der trækkes lod 3. marts. Øverste lag består af Portugal, Holland, England og Schweiz, andet lag tæller Belgien, Frankrig, Spanien og Italien og fra fjerde lag skal Danmark møde enten Kroatien, Polen, Tyskland eller Island.

Svømning. Semifinalerne blev endestation for de tre danske deltagere ved kortbane-EM i Glasgow. For Tobias Bjerg var det en kæmpeskuffelse i 50 meter brystsvømning at blive nummer 9, efter han med 26,14 sek. i det indledende heat for første gang havde sat en nordisk rekord. I semifinalen var 26,34 sek. 6 hundrededele sekund fra finalen. »Jeg kom for dybt ned i startspringet, så jeg nærmest skrabede bunden. Jeg er rigtig ked af det«, sagde Tobias Bjerg til TV2 Sport efter lige som ved VM tidligere i år at være blevet nummer 9. Matilde Schrøder svømmede med 30,41 sek. sin hurtigste 50 meter rygcrawl nogen sinde, men var på 10.-pladsen 0,10 sek. fra den finale, hun så gerne ville have oplevet for første gang. 19-årige Victoria Bierre blev nummer 15 i semifinalen i 100 meter rygcrawl.

Fodbold. Rwanda vil de kommende tre sæsoner optræde på Paris SG’s opvarmningstrøjer som led i et sponsorat, der skal trække turister til det afrikanske land. Sidste år havde Rwanda en tilsvarende aftale med Arsenal.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Medaljesamlingen tæller både VM-sølv fra 2014 og VM-bronze fra 2015 for Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, der imidlertid ikke kvalificerede sig til OL i 2016.

Sejlsport. Efter aflysninger på førstedagen på grund af for meget blæst fik to danske både en stormende start på VM i New Zealand. Bedst gik det for Ida Marie Baad/Marie Thusgaard i 49erFX, hvor fire sejladser med placeringerne 4, 9, 2 og 1 rækker til en samlet 2.-plads med samme pointtal som de førende, amerikanerne Paris Henken/Anna Tobias. I nacra 19 er Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck efter placeringerne 2, 1, 7 og 2 samlet nummer 4, men kun 1 point skiller de fire øverste. VM-stævnet er det første tællende i den interne danske OL-kvalifikation, og i mændenes 49er kæmper fire danske mandskaber om OL-pladsen, der blev sikret allerede sidste år ved VM i Aarhus. Efter 6 sejladser er bedste danskere Jonas Warrer/Jakob Precht Jensen som nummer 21, men der er kun 2 point ned til Mads Emil Lübeck/Nikolaj Buhl på 24.-pladsen.

Golf. 18-årige Nicolai Højgaard slutter året som eneste danske deltager i Australian PGA Championship i næste uge på Royal Pines Resort i Queensland, der også tæller med på European Tour. Årets Fund i dansk idræt er nu kommet inden for i feltet efter tidligere at have stået på reservelisten. I denne uge udgør hans tvillingebror, Rasmus, sammen med tourskolevinderen Benjamin Poke, Søren Kjeldsen og Jeff Winther det danske islæt i Mauritius Open.