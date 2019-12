Både Højbjerg og Eriksen har fødderne med i vigtige Premier League-sejre

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Udover at være en bolderobrende urkraft på midtbanen var anfører Pierre-Emilie Højbjerg involveret i begge mål, da Southampton med en overraskende 2-0-udesejr over Chelsea tog et kænguruhop væk fra nedrykningspladserne i Premier League. Højbjerg spillede en skarp, flad aflevering frem til den 19-årige irer Michel Obafemi, der efter 31 minutter scorede sæsonens første ligamål, og Højbjerg var også involveret i opspillet til kontramålet, som Nathan Redmond scorede efter 73 minutter. Carlo Ancelotti debuterede som Everton-manager med en 1-0-sejr over Burnley, mens Mikel Artetas første kamp som manager for Arsenal endte 1-1, da Pierre-Emerick Aubemeyang udlignede Bournemouths føring. Jordan Ayew blev matchvinder med et helt forrygende solomål, da Crystal Palace vendte 0-1 til 2-1 mod West Ham.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix 25 minutters spilletid kunne Jose Mourinho finde til Christian Eriksen, der var med i sejrsmålet, lagde op til en stor chance og selv brændte en mulighed mod Brighton.

Fodbold. Trods karantæne til Heung-Son Min var Christian Eriksen atter henvist til reservebænken i Tottenhams hjemmekamp mod Brighton, men danskeren kom ind og havde en fod med i sejrsmålet, da Tottenham fik vendt 0-1 til 2-1. Brighton førte 1-0 ved pausen efter et hovedstødsmål af Adam Webster, men Harry Kane havde udlignet, da Eriksen kom på banen i stedet for Harry Winks efter 68 minutter. Eriksen leverede 5 minutter senere den første af tre gode aktioner i træk med en aflevering til Serge Eurier, der lagde bolden til rette for målscorer Dele Alli.

Fodbold. Joakim Mæhle lagde op til 1-0-målet og Paul Onuachu scorede sit syvende ligamål for Genk til 2-0, da det det belgiske mesterhold vandt 2-1 over Eupen.

Cykling. Fænomenet Mathieu van der Poel demonstrerede også i den sjette af sæsonens otte World Cup-afdelinger i cykelcross i Heusden-Zolder sin imponerende suverænitet, da han efter et solofremstød godt halvvejs kørte i mål med et forspring på 6 sekunder til belgierne Laurens Sweeck og Quentin Hermans. Den 24-årige hollandske verdensmester i den terrængående disciplin noteredes dermed for sin 25. crosssejr i dette kalenderår og den fjerde i træk i sæsonens World Cup. Van der Poel var dog ikke med i de to indledende afdelinger i USA og er derfor sammenlagt kun nr. 8 med 320 point. Den belgiske mester Toen Aerts, der stillede op med fire beskadigede ribben efter et styrt i søndags, forsvarede sin førertrøje med en 14.-plads og er nu oppe på 437 point.

Basketball. Los Angeles Lakers tabte for fjerde kamp i træk i NBA, da Los Angeles Clippers vandt lokalopgøret 111-106. Lakers med LeBron James på holdet var ellers foran med 12 point, men han blev overstrålet af Kawhi Leonard, der bidrog med 35 point. Trods den dårlige stime er Lakers dog fortsat tophold i Western Conference med Clippers på andenpladsen.

Tennis. Præmiesummen til januars Australian Open stiger med 14 procent i forhold til dette års grandslamturnering. 331 mio. kr. skal der uddeles, og det er især i bunden af hierarkiet, der er stigninger i præmierne. Et nederlag i første kvalifikationsrunde giver 93.000 kr., exit i første runde af hovedturneringen udløser 420.000 kr. og så er der 19 mio. kr. til vinderne af singlerækkerne.

Motorsport. Med sammenlagt 28 point kørte Kevin Magnussen og Romain Grosjean Haas-teamet til en 9.-plads i formel 1’s kontruktørmesterskab i 2019, men de to kørere er uden skyld i nedturen efter sidste års 5.-plads. »Vores knapt så gode sæson kan på ingen måde tilskrives kørerne, og derfor fortsætter vi med vores kørerkonstellation. Vi må være ærlige og sige, at de ikke kunne gøre mere med den bil«, siger teamchef Günther Steiner til f1i.com.