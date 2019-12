Amerikansk skifænomen leverer suveræn sejr efter 11 dages pause

Automatisk oplæsning Beta

Alpint. Det amerikanske vinderfænomen Mikaela Shiffrin var nær kommet for sent til lørdagens World Cup-storslalomstart i østrigske Lienz, men der var ingen usikkerhed at spore på skiene trods en 11 dages pause som optakt. Shiffrin var hurtigst i første gennemløb foran italienerne Marta Bassino og Federica Brignone, og den bedrift gentog hun i andet gennemløb. Hun sluttede dermed suverænt øverst på podiet, hvor hun blev suppleret af Marta Bassino og østrigske Katharina Liensberger. Shiffrin har nu 63 World Cup-titler før søndagens slalomkonkurrence, hvor hun er storfavorit.

Fodbold. Manchester City er færdig i kampen om det engelske mesterskab. Fredag aften kunne manager Pep Guardiolas mandskab ikke holde stand med en mand i undertal trods en 2-0-føring i Wolverhampton, og holdet endte med at tabe 2-3. Nederlaget var Citys femte i denne sæson, hvorimod det i hele forrige sæson blot blev til fire nederlag på vej mod mesterskabet. »Målene kan altid undgås, men nogle gange tager trætheden over. Det er mange minutter at forsvare sig med ti mand«, siger Pep Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP. City var en mand i undertal i 80 minutter, men kom alligevel foran 2-0, inden holdet lod tre mål gå ind i anden halvleg og tabte 2-3. »Der er intet at beklage. De gjorde alt, hvad de kunne for at forsvare et resultat i 80 minutter, men det var svært«, siger Guardiola. Resultatet betyder, at Manchester City på Premier Leagues tredjeplads har 14 point op til Liverpool, der har spillet en kamp færre. »Det er ikke realistisk at tænke på titelræset«, konkluderer Guardiola.

Manchester Citys nederlag i Premier League:

19. runde Wolverhampton-Man. City 3-2

16. runde Man. City-Man. United 1-2

12. runde Liverpool-Man. City 3-1

8. runde Man. City-Wolverhampton 0-2

5. runde Norwich-Man. City 3-2

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Italienske Dominik Paris har vundet fire styrtløb på stribe i Bormio.

Alpint. Italienske Dominik Paris og hans hjemlands skisportsmekka Bormio kan noget ganske særligt sammen. Lørdag gentog fartspecialisten fredagens World Cup-styrtløbssejr samme sted, og denne gang henviste han schweizerne Urs Kryenbühl og Beat Feuz til de næste podiepladser. Dominik Paris har nu sejret i alt fem gange i Bormios styrløb, mens han også har vundet en World Cup-afdeling i Super-G samme sted. I den samlede World Cup har Dominik Paris taget føringen foran nordmændene Aleksander Aamodt Kilde og Henrik Kristoffersen.

Doping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vil bruge mange kræfter på at forsvare Ruslands dopingstraf over for Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det siger Wada-præsident Craig Reedie, efter at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) fredag officielt indgav en klage over straffen, så den skal behandles i CAS. »Vi vil forsvare beslutningen med maksimal energi over for CAS«, siger Reedie til Wada’s hjemmeside. Rusland blev 9. december idømt fire års udelukkelse fra store internationale sportsbegivenheder. Russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva, lyder det. »Wada er fortsat overbevist om, at det har truffet den rette beslutning 9. december. De foreslåede konsekvenser er hårde for de russiske myndigheder, men beskytter kraftigt integriteten af ren sport rundt i verden«, siger Reedie. Wada bekræftede fredag aften at have modtaget klagebrevet fra Rusada og vil nu indbringe sagen for CAS, som reglerne foreskriver det.