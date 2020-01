Dansk OL-guldvinder er med på verdens hurtigste sejlbåd

Automatisk oplæsning Beta

Sejlsport. Det Rockwool-sponserede danske hold, der i denne sæson skal sejle SailGP i verdens hurtigste sejlbåd med første stævne i Sydney sidst i februar, blev offentliggjort i dag. Efter to ugers trænings- og udvælgelsesforløb i New Zealand har teammanager Jonas Høgh-Christensen sammen med den 30-årige rorsmand Nicolai Sehested præsenteret et hold bestående af 37-årige Martin Kirketerp, olympisk mester i 49er i 2008, 41-årige Rasmus Køstner, de 23-årige tvillinger Hans Christian og Lars-Peter Rosendahl samt den 28-årge australier Tom Johnsen, der som holdets eneste var med i SailGP’s første sæson som en del af det amerikanske hold.

Direkte sport i tv Torsdag 16. januar TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 16.00 Håndbold: Spanien-Tjekkiet (m) 18.15 Håndbold: Kroatien-Østrig (m) 20.30 Håndbold: Hviderusland-Tyskland (m) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.50/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 14.00 Snooker: London Masters

Håndbold. Spanien og Kroatien fik en sejrrig start på EM’s mellemrunde i Wien, som de i forvejen indledte med 2 point fra den indledende runde. Spaniens forsvarende europamestre slog Tjekkiet 31-25, og Kroatien besejrede Østrig 27-23. Tyskland og Hviderusland, der er videre uden point, mødes i dagens sidste kamp i mellemrunden.

Atletik. Kenyanske løberes brug af doping er en kendt affære og ikke mindre end 60 atleter fra den afrikanske nation har de seneste fem år været i konflikt med og brudt reglementerne. Barnaba Korir, der sidder i eksekutivkomitéen i Det Kenyanske Atletikforbund, fortæller nu om et bizart optrin til nyhedsbureauet Reuters. En kenyansk topløber – »en ganske velkendt atlet«, som han formulerer det – valgte således at hoppe ud af vinduet og stikke af, da der var uventet besøg af kontrollører i træningslejren i Kapsabet i det vestlige Kenya tidligere på ugen. »Efter at dopingkontrollørerne introducerede sig selv, og fortalte hvorfor de besøgte træningslejren, forlod en atlet stedet, som om han skulle træde af på naturens vegne – blot for at hoppe ud ad vinduet og hoppe over hegnet«, siger Barnaba Korir, og varsler et efterspil for atleten, der tog flugten.

Fodbold. Esbjerg og Randers FC bytter venstre back. 32-årige Kevin Conboy forlader Randers og vender på en kontrakt til dommeren 2022 tilbage til Esbjerg, hvor han spillede fra 2008 og 2011. 28-årige Jesper Christiansen tager turen den anden vej efter 148 kampe i Superligaen for FC Midtjylland og Esbjerg. Esbjerg har desuden lejet forsvarsspilleren Søren Reese hos FC Midtjylland for resten af sæsonen.

Golf. De to ældste danskere gjorde det bedst på førstedagen af Rolex Series-turneringen i Abu Dhabu. Søren Kjeldsen indledte sin turnering nummer 600 på European Tour med en runde i 70 slag, der rækker til en placering som nummer 33. Thomas Bjørn brugte 1 slag mere og er nummer 50, mens Jeff Winther brugte 73, Rasmus Højgaard 77 og Joachim B. Hansen 80 slag. Sydafrikaneren Shaun Norris og italieneren Renato Paratore med 64 slag fører turneringen, der har deltagelse af tre spillere fra verdensranglistens top-10 og 32 spillere fra top-100.

Cykling. 4. februar afsløres detaljerne for de tre Tour de France-etaper, der køres på dansk grund i 2021. Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse. Det er allerede kendt, at 1. etape er en 13 km lang enkeltstart i København, mens 2. og 3. etape strækker sig over henholdsvis ca. 190 og ca. 179 km på strækningerne Roskilde-Nyborg og Vejle Sønderborg.

Fodbold. Den nye Barcelona-træner Quique Setién stod ikke øverst på listen, da Ernesto Valverdes afløser skulle findes. Det gjorde derimod klubikonet Xavi Hernandez, der i øjeblikket er træner i Qatar. »Ja, jeg fik overbragt et tilbud fra Barcelona af sportsdirektør Eric Abidal og direktør Oscar Grau, men jeg tog ikke imod det, for det er for tidligt for mig at træne Barcelona«, siger Xavi ifølge Ritzau.

Fodbold. I USA har det været forbudt siden 2015, og nu kan Skotland blive det første europæiske land, der forbyder børn at heade til bolden under træning. Ifølge BBC er Skotlands Fodboldforbund (SFA) klar til at indføre forbuddet, efter at undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem hovedstød og hjerneskader. I Danmark har Dansk Boldspil-Union tidligere fjernet hovedstød fra programmet i ungdomstræneruddannelsen. Unionen forbyder ikke hovedstød for børn, men anbefaler, at man lader være, skriver Ritzau.

Fodbold. Den tidligere U21-landsholdsspiller Youssef Toutouh, der netop er blevet løst fra sin kontrakt med AGF, fortsætter karrieren i Marokko. Ifølge Tipsbladet har midtbanemanden skrevet en halvandet år lang kontrakt med FAR Rabat.

Badminton. Viktor Axelsens fine sæsonstart fortsætter. Han er nu klar til at spille kvartfinale ved Indonesia Masters. Torsdag sejrede han i 2. runde over indoneseren Shesar Hiren Rhustavito med 21-17, 21-14. I kvartfinalen venter verdensranglistens nummer 36, kineseren Xhao Jun Peng. Anders Antonsen slog i en omskiftelig kamp japaneren Kenta Nishimoto 23-21, 4-21, 21-11 og møder nu sjetteseedede Jonatan Christie fra Indonesien.

I damesingle kunne Line Kjærsfeldt ikke følge op på sin overraskende sejr i første runde over verdensetteren Chen Yu Fei. Hun tabte klart til amerikaneren Beiwen Chang 11-21 og 14-21. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen er videre i double efter sejr i to sæt mod Kim Gi Jung og Lee-Yong Dae fra Sydkorea, mens Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen tabte til Aaron Chia/Soh Wooi Yik fra Malaysia.