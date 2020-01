Et chokerende dårligt dansk EM slutter med en ligegyldig sejr over Rusland

Automatisk oplæsning Beta

Med en sejr på 30-28 over Rusland fik de danske verdensmestre i 11. time rettet lidt op på renommeet, men ellers vil EM-slutrunden nok have bedst i at ryge lige i glemmebogen. Kun en behjertet indsats i 2. halvleg reddede herrelandsholdet for den totale ydmygelse, som de ellers var på vej imod med en uengageret start.​

Selvfølgelig var det en svær kamp for Danmark, og overskud var der ikke meget af hos de skuffede spillere.

De første 30 minutter var bestemt ikke verdensmestrene værdigt, men nu er det også mange år siden, et dansk landshold har spillet en så inderligt ligegyldig kampe som den mod Rusland.

Verdensmestrenes skæbne var nemlig allerede inden første fløjt blevet beseglet med den ungarske sejr på 24-18 over Island, for det betød, at Danmark var uden muligheder for at avancere i EM-turneringen.

Et nyt turneringsformat, der ikke levnede plads til det mindste fejltrin blev dyrt for Danmark, og Island kan ikke bebrejdes for det danske exit.

Landsholdet må gribe i egen barm, for det var et indledende nederlag til netop Island og derefter den uafgjorte kamp mod Ungarn, som var ensbetydende med den kontante afregning.

I modsætning til tidligere EM-turneringer med 16 deltagere var der denne gang hele 24 nationer med, og kun to hold fra hver gruppe ville derefter indløse billet til mellemrunden. Det var i ’gamle’ dage tre, og da Danmark i 2012 blev europamester skete det efter to nederlag i den indledende gruppe.

Andre faktorer har spillet væsentlige roller i den danske nedtur, og derfor vil det være for let udelukkende at fokusere på turneringsstrukturen.

Optakten var lidt rodet med skader blandt nogle af de normalt bærende spillere, og det betød, at Danmark kom en anelse skævt ind i slutrunden. For eksempel blev playmakeren Rasmus Lauge og anfører Niklas Landin først meldt klar i sidste øjeblik, og Magnus Landin kunne først spille i den ligegyldige kamp mod Rusland.

Veteranen Lasse Svan kom aldrig i aktion på grund af en skade, og alt det lagt sammen gav uro i rækkerne.

Magnus Landins fravær har udover hans rene kvaliteter som fløjspiller medført en begrænsning i landstrænerens taktiske muligheder. Landin besidder nemlig en række kompetencer ud over det sædvanlige i forsvarsspillet, der giver ham mulighed for at dække op som back.

Det betyder konkret, at Nikolaj Jacobsen kan bruge Mikkel Hansen som fløj i defensiven og dermed have PSG-stjernen på banen til at styre den danske kontrafase. Det manglede i de to første og skulle det vise sig altafgørende kampe.

Spillemæssigt blev de tre EM-kampe også noget af en dansk nedtur, når det sammenlignes med triumftoget for blot et år siden, da holdet spillet noget af det flotteste håndbold, nogen har præsteret.

Hvor langt de danske verdens- og olympiske mestre har været under niveau den seneste uge personificeres aller bedst i Mikkel Hansen, der for ikke så længe siden igen-igen blev kåret til verdens bedste spiller.

Han startede da også EM med en blændende 1. halvleg mod Island og 7 scoringer i løbet af de 30 minutter, men så faldt han fuldstændig ud af billedet og var mod Ungarn på det nærmeste usynlig.