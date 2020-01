Arsenals 10 mand holdt stand i hårdt spillet London-opgør

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 21. januar TV 2 18.15 Håndbold: Norge-Island (m) TV 2 Sport 16.00 Håndbold: Portugal-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Ungarn-Sverige (m) 3.25 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 21.05 Fodbold: Lyon-Lille 1.05 Ishockey: NY Rangers-NY Islanders Xee 21.15 Fodbold: Chelsea-Arsenal Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Fodbold. David Luiz blev den helt store skurk i Arsenals nederlag til rivalerne fra Chelsea med danske Andreas Christensen fra start. I kampen mod sin tidligere klub begik han straffespark på Tammy Abraham, som også udløste et rødt kort. Det sparkede italienske Jorginho ind på vanlig manér med sit lille rejehop inden selve sparket. Chelsea gik derfor til pause foran 1-0.

I det 63. minut opsnappede det unge Arsenal-talent, Gabriel Martinelli, bolden på egen banehalvdel efter et afværget hjørnespark og satte i spurt ned med Chelseas mål. Efter et lidt for langt træk fra den unge brasilianer havde N’Golo Kanté fra Chelsea ellers muligheden for at erobre bolden, men i stedet gled han, og så havde Martinelli fri bane. Det udnyttede Arsenal-angriberen og satte køligt bolden udenom målmanden Kepa til stillingen 1-1.

Den sidste halve time var præget hårde dueller og tungt pres mod Arsenals mål. Og efter mange forsøg bar et indlæg så frugt, hvor anfører Cesar Azpilicueta i det 83. minut dirigerede bolden i Arsenals mål. Få minutter senere udlignede Arsenal dog på et flot spark af højrebacken Hector Bellerin. Kampen endte 2-2.

EM-håndbold. Norge lod aldrig Island komme til fadet, da de to hold fra mellemgruppe 2 tirsdag aften mødtes i Malmö Arena. 19-12 førte nordmændene ved pausen, og med en 31-28-sejr er Norge meget tæt på semifinalerne, som Kroatien og Spanien er kvalificeret til.

Slovenien rykkede tidligere tirsdag også tættere på en semifinale, da holdet besejrede Portugal 29-24 i samme gruppe. Slovenerne placerede sig dermed på gruppens andenplads, men kan blive presset, når Ungarn senere tirsdag spiller mod Sverige.

Alpint. Dominik Paris har drønet ned ad bjergene for sidste gang i sæsonen. Italieneren kom til skade med sit ene knæ under træningen til World Cup-afdelingen i Kitzbühel i Østrig og vidste straks, at den var gal. »Min sæson er forbi«, siger han ifølge AFP i en udtalelse. »På vej ned fik en af mine ski fat i lidt for meget sne, og jeg kunne mærke mit ledbånd briste«. Ifølge det italienske skisportsforbund pådrog Paris sig også et brud på en del af skinnebenet. Dominik Paris vandt guld i styrtløbskonkurrencen ved VM i svenske Åre i 2019 og har gennem sine 12 sæsoner vundet 18 World Cup-løb.

Foto: Jens Dresling Kamil Wilczek har haft en flot karriere hos Brøndby, men nu forlader anføreren klubben.

Fodbold. Først Hany Mukhtar, så Dominik Kaiser og nu også anfører Kamil Wilczek. Den polske superligatopscorer er nu også historie i Brøndby. Klubben er nået til enighed med den tyrkiske klub Göztepe om et skifte. »Kamil har med sine præstationer for Brøndby IF gennem årene mere end nogen fortjent muligheden for et sportsligt og økonomisk eventyr her på karrierens sidste stykke«, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, og fortsætter:

»Kamil vil altid have plads i vores hjerter og historie. Hvis de sidste detaljer falder på plads, vil skiftet samtidig sikre en vigtig økonomisk kompensation, der kan reinvesteres, hvilket gør Kamils tid i Brøndby IF til et mønstereksempel på, hvordan vi sikrer klubbens udvikling fremadrettet«. Kamil Wilczek, der er i Tyrkiet for forhandle sine personlige vilkår på plads, opnåede 163 kampe og scorede 93 mål for Brøndby.

Fodbold. Brescia-angriberen Mario Balotelli har fået to spilledages karantæne og en bøde på 10.000 euro (cirka 75.000 kroner) for at sparke en modspiller fra Cagliari i ansigtet i søndagens kamp i Serie A. Det har disciplinærkomitéen bestemt, skriver Football-Italia. Balotelli går dermed glip af mødet med sin tidligere klub Milan samt udekampen mod Bologna.

Fodbold. Angriberen Javier ’Chicharito’ Hernández skifter fra spanske Sevilla til Los Angeles Galaxy, bekræfter den 31-årige mexicaner til avisen Los Angeles Times. Hernández spillede i Manchester United fra 2010 til 2015 og var lejet ud til Real Madrid. Han var siden omkring Bayer Leverkusen og West Ham, inden turen gik til Sevilla i september i fjor. Javier Hernández har spillet 105 landskampe for Mexico og scoret 52 mål.

Fodbold. På rygteplan sættes Brøndby i forbindelse med en investering fra den store Red Bull-koncern. Det er mediet InsideBusiness, der kan berette, at den østrigske Red Bull-ejer Dietrich Mateschitz i weekenden var i Danmark – angiveligt med henblik på at vurdere muligheden for at investere i penge i klubben. Brøndbys storinvestor Jan Bech Andersen afviser overfor B.T,. at der er kontakt til Red Bull, som i forvejen dybt engageret i klubber i Tyskland, Østrig, USA og Brasilien.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Hvis Christian Eriksen i øjeblikket er en smule bekymret angående sin fremtid, er det måske til at forstå. Aftalen med Inter lader vente på sig.

Fodbold. Tottenhams Christian Eriksen spiller onsdagens Premier League-kamp mod Norwich. Det siger Tottenham-manager José Mourinho på tirsdagens pressemøde. »Hvad angår Christian Eriksen, er svaret ikke godt for jer (journalister, red.). Men svaret er, at han er udvalg til kampen i morgen (onsdag, red.). Han spiller i morgen«, siger portugiseren. Den danske landsholdsspiller er ellers ifølge en stribe engelske og italienske medier tæt på en aftale med Milano-storklubben Inter.

Håndbold. TTH Holstebro har per 1. juli indgået en etårig kontrakt med højrefløjen Odinn Rikhardsson fra GOG. Det sker, efter at klubbens højrefløj Christian Jensen er blevet korsbåndskadet.

Cykling. Mens et lille udvalg af Bjarne Riis’ professionelle tropper på Team NTT er i gang med sæsonstarten i Tour Down Under, boltrer det sydafrikanske mandskabs udviklingstrup sig succesrigt i La Tropicale Amissa Bongo i Gabon. Holdets 20-årige eritreer Natnael Tesfatsion var hurtigst, da 18 ryttere nåede samlet til mål på den 107 km lange 2. etape fra Bitam til Oyem, og med sejren overtog den unge afrikaner ligeledes førertrøjen i løbet. Etapen skabte voldsom spredning, og gårsdagens italienske vinder Attilio Viviani (Cofidis) nåede først til vejs ende i en større gruppe, der satte 15.32 minutter til.