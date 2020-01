Nadal sikker i 1. runde, rod i Wozniackis halvdel og tidligere etter rejser sig efter 0-6

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 21. januar TV 2 18.15 Håndbold: Norge-Island (m) TV 2 Sport 16.00 Håndbold: Portugal-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Ungarn-Sverige (m) 3.25 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 21.05 Fodbold: Lyon-Lille 1.05 Ishockey: NY Rangers-NY Islanders Xee 21.15 Fodbold: Chelsea-Arsenal Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Vis mere

Tennis. Spanske Rafael Nadal (seedet 1) er videre til 2. runde af Australian Open. 6-2, 6-3, 6-0 blev det mod bolivianeren Hugo Dellien. 33-årige Nadal var vundet turneringen en gang tidligere - helt tilbage i 2009 – og har endvidere tabt fire finaler i Melbourne.

Tennis. Caroline Wozniacki kamp i 2. runde af Australian Open i Melbourne mod ukraineren Dayana Yastremska er programsat til natten til onsdag kl. ca. 03.00.

Tennis. I damesingle blev briten Johanna Konta den første topspiller, der måtte forlade turneringen. Den 12.-seedede tabte 4-6, 2-6 til Ons Jabeur fra Tunesien. Jabeur er i Caroline Wozniackis lodtrækningshalvdel og møder nu franske Caroline Garcia - og vinderen af det opgør skal i 3. runde op mod Wozniacki eller Yastremska. Den dobbelte spanske grand slam-vinder Garbine Muguruza var ude i lidt af en bizar kamp mod den amerikanske kvalifikationsspiller Shelby Rogers. Muguruza, der var verdens bedste i 2017, tabte første sæt 0-6, men tog derefter revanche med 6-1, 6-0.

Cykling. Irske Sam Bennett (Quick-Step) vandt 1. i årets første World Tour-løb, Tour Down Under. Etapen på 150 kilometer, der blev kørt tæt på byen Adelaide i det sydlige Australien, endte i en massespurt.

Håndbold. Danmark kan ikke længere være solo-værter for en stor slutrunde. Sådan lyder vurderingen præsidenten fra Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), Michael Wiederer, i et interview med TV2 Sport. »Med den nuværende turneringsform vil Danmark ikke være i stand til det. Der er så mange huller. Jeg sætter pris på de mange haller, der er i Danmark, men i forhold til deres størrelse og struktur ser vi for mange mangler«, siger han. Danmarks ansøgning til VM for mænd i 2025 er i samarbejde med Norge og Kroatien.

Håndbold. Sandra Toft er af Håndboldmediet Handball Planet har kåret som verdens bedste målvogter i 2019. Det er 12 håndboldjournalister fra hele verden samt fans, der har valgt danskeren. »Det har været et vildt år med DM-titlen i Esbjerg og klubskifte til Frankrig med topkamp og Champions League. VM var selvfølgelig en kæmpe skuffelse, men jeg er beæret over at slutte året af med kåringen som World Female Goalkeeper 2019«, siger Toft i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund.