Eriksen ligner en færdig mand i Tottenham, danskermål i Bundesligaen, sejr til Riis-holdet og dansk golfsucces

Tennis. Brasilianeren João Souza, der har været nummer 69 på verdensranglisten, er blevet udelukket på livstid for i perioden 2015-2019 at have stået bag matchfixing ved Challenger-turneringer og Future-turneringer i Brasilien, Mexico, USA og Tjekkiet. I sin afgørelse skriver Tennissportens Integritetsenhed (TIU), at Souza ikke har været samarbejdsvillig, og at han har forsøgt at destruere bevismateriale i sagen. Udover udelukkelsen er Souza idømt en bøde på 200.000 dollar (ca. 1,35 mio. kr.).

Fodbold. FC København vil udskifte det kritiserede græstæppe i Parken med en hybridbane, der består af både naturgræs og kunstgræs, så der ikke bliver behov for at udskifte underlaget så ofte, som det hidtil har været tilfældet. »Det skal øge banens tolerance og stabilitet. Normalt syer man kunstgræsset 20 centimeter ned i underlaget, men her bliver det 9 centimeter«, siger Neil Rodger, der er ekspert i den slags baner, til fck.dk.