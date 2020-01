Inter præsenterer en lægetjekket Christian Eriksen i morgen

Foto: Lars Poulsen OB' farligste spiller i Superligaens efterårssæson, Bashkim Kadrii, kan være på vej til en klub i Mellemøsten.

Fodbold. Superligaklubben OB må sandsynligvis sige farvel til topscorer Bashkim Kadrii, inden transfervinduet lukker fredag ved midnat. Den målfarlige angriber er således ikke med på det fly, der mandag fragter OB-spillerne til Tyrkiet, hvor fynboerne skal på træningslejr. Bashkim Kadrii er blevet hjemme, da klubben har givet ham lov til at afsøge muligheden for et klubskifte, inden transfervinduet lukker. Det skriver OB på sin hjemmeside. Bashkim Kadrii har været OB’s farligste spiller i efteråret, og hans 10 superligamål gør ham til ligaens tredjemest scorende i løbet af sæsonens første 20 spillerunder. Fodboldmediet bold.dk kunne i sidste uge berette, at Bashkim Kadrii var på vej til en klub i Saudi-Arabien, og søndag skrev Fyens Stiftstidende, at et salg forventes at indbringe OB mindst ti millioner kroner. Mathias Greve og Anders K. Jacobsen skal heller ikke med på træningslejren, da de ligeledes afsøger mulighederne for et skifte en af de kommende dage, oplyser klubben.

Basketball. Stemningen var tung, sørgelig og chokeret, da der natten til mandag dansk tid blev spillet kampe i den nordamerikanske basketliga NBA. Og årsagen var naturligvis legenden Kobe Bryants død i forbindelse med et helikopterstyrt søndag, der kostede i alt ni mennesker livet. »Det var Kobe, som vi tænkte på. Han er i vores hjerter, det er en rigtig sørgelig dag«, siger Portlands Damian Lillard ifølge AFP. I alle kampene blev Kobe Bryants død markeret. Flere steder med et øjebliks stilhed inden kampstart. Søndagens kampe åbnede ifølge Reuters med, at Memphis i kampen mod Phoenix holdte en 24 sekunders spilpause. Modstanderne fra Phoenix holdte herefter en otte sekunder lang spilpause. Begge pauser var en hæder til Bryant, der i sin professionelle karriere spillede i trøje nummer 8 og 24. Denne gestus blev senere gentaget i flere af søndagens andre kampe.

Tennis. Det bliver heller ikke ved Australian Open i år, at fjerdeseedede Daniil Medvedev kommer til at vinde sin første grand slam-turnering. Russeren tabte mandag sin kamp i 4. runde til schweizeren Stanislas Wawrinka efter en lang dyst på tre en halv time. Medvedev kunne ellers have vundet kampen i fjerde sæt, men han fik klø i tiebreaken og i det efterfølgende femte sæt. Derfor endte Wawrinka med at vinde med cifrene 6-2, 2-6, 4-6, 7-6, 6-2. Schweizeren var for år tilbage en af de absolut bedste spillere i verden, og i perioden 2014-2016 vandt han tre grand slam-titler. Siden har resultaterne ikke været på samme niveau for den nu 34-årige Wawrinka.

Tennis. Simona Halep er klar til kvartfinalen i grand slam-turneringen Australian Open. Det blev hun ved at besejre belgieren Elise Mertens i to sæt natten til mandag dansk tid. Halep vandt med 6-4, 6-4. Den fjerdeseedede rumæner skal møde esteren Anett Kontaveit i kvartfinalen. Kontaveit er seedet som nummer 28 i Melbourne.

Golf. Danske Sebastian Cappelen ryger ud af top-10 i sidste runde af PGA-turnering i Californien. Cappelen gik sidste og fjerde runde af turneringen Farmers Insurance Open i to slag over par. Dermed ender han på en delt 21.-plads i turneringen, der afholdes i San Diego. Australske Marc Leishman vandt turneringen med et samlet resultat på 15 slag under par. Cappelen sluttede i forrige uge på en delt sjetteplads i en PGA-turnering, der også blev spillet i Californien.